Bien-être animal : un stand de la foire d'Abbeville met en lot des poissons rouges, une pratique interdite

Un stand de la foire de la Madeleine, à Abbeville (Somme), propose des poissons rouges parmi les lots que peuvent gagner les visiteurs. Cette pratique est pourtant interdite, dénonce Paris Animaux Zoopolis, une association de défense des droits des animaux, qui interpelle la mairie d'Abbeville et la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).

ⓘ Publicité

"Ils étaient inertes dans leurs boîtes"

Sur ce stand de pêche aux canards, parmi les lots des poupées gonflables ou de jeux à eau, un empilement de petites boîtes qui contiennent des poissons rouges. "Ils étaient inertes dans leurs boîtes, c'était terrible à voir" témoigne Thierry Vandeplassche, 55 ans.

Mardi 24 juillet, ce militant pour les droits des animaux, ancien candidat du Parti animaliste aux élections législatives de juin 2022 et habitant d'Abbeville, fait la tournée des stands de la foire. C'est ce qu'encourage à faire Paris Animaux Zoopolis (PAZ), l'une des nombreuses associations animalistes pour lesquelles il milite.

Sur ce stand de la foire de la Madeleine, à Abbeville, des poissons rouges sont proposés parmi les lots. - DR, association Paris Animaux Zoopolis

Après la visite de plusieurs stands, il tombe sur ces poissons. "Ça ne m'a pas surpris", explique-t-il, "c'est une pratique qui est illégale mais qui reste malheureusement courante, comme on m'en avait parlé chez PAZ". De fait, l'association Paris Animaux Zoopolis, qui recense minutieusement ces infractions, compte déjà 50 cas similaires dans des foires ou des brocantes, Abbeville est le 51ème.

"Ça fait 23 ans que cette loi n'est pas appliquée"

"C'est tout à fait récurrent de voir des poissons rouges sur les stands de pêche aux canards" confirme Amandine Sanvisens, la co-fondatrice de l'association PAZ, "tout le monde en a déjà vu". Pourtant une loi adoptée en 2000 interdit bien de faire gagner ou de vendre "des chiens et des chats et autres animaux de compagnie (...) dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non-spécifiquement consacrées aux animaux".

"On se bat pour que les poissons rouges ne soient plus considérés comme des jouets" explique Amandine Sanvisens, de l'association Paris Animaux Zoopolis. - DR, association Paris Animaux Zoopolis

"Ça veut quand même dire que ça fait 23 ans qu'une loi n'est pas appliquée, avec des infractions massives et généralisées partout en France" regrette Amandine Sanvisens. "Il faut que les poissons rouges ne soient plus considérés comme des jouets, comme de vulgaires peluches que l'on peut gagner" ajoute-t-elle.

"Les poissons sont les grands oubliés de la cause animale"

Pour l'association, la persistance de ces problèmes vient à la fois d'une méconnaissance de la loi par les autorités compétentes, et d'une forme d'indifférence à la souffrance des poissons. "Les poissons sont les grands oubliés de la cause animale" poursuit Amandine Sanvisens. "Dernièrement, on a eu un maire qui a eu le culot de dire que finalement, ce n'était pas grave. Cette loi n'était pas appliquée parce que ce ne sont que des poissons et qu'on s'en fout," s'indigne-t-elle.

Cette indifférence, la militante l'explique avant tout par la méconnaissance du fonctionnement des poissons. "Ils n'ont pas de cordes vocales, donc on ne les entend pas crier, et ils saignent beaucoup moins que les animaux terrestres" explique-t-elle. "De plus, on ne les voit pas au quotidien comme on peut côtoyer les mammifères ou les oiseaux, c'est pour ça que psychologiquement, on a beaucoup moins de sensibilité pour eux" avance-t-elle encore. "Cela alors que, je le rappelle, il existe un consensus scientifique sur le fait qu'ils ressentent de la souffrance, qu'ils ont des émotions comme les autres animaux."

Du côté de la préfecture de la Somme, on confirme "qu'il est interdit aux forains de remettre des poissons rouges en lot ou prime, ou même de les vendre". Toujours selon la préfecture, la mairie doit contrôler la foire. Si le problème persiste, la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) diligentera également un contrôle.