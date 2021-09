Bientôt des cargos à voile décarbonés ?

"Wind for goods" est le tout premier événement national dédié aux technologies du transport maritime propulsé par le vent. Une vingtaine de projets ont ainsi été présentés à la base sous-marine de Saint-Nazaire ce mardi. La plupart de ces innovations proposent des voiles taille XXL pour offrir une alternative au fuel et réduire les émissions de CO2 des navires de marchandises, notamment des porte-conteneurs, parmi les bateaux les plus polluants de la planète.

Parmi les projets, il y a celui de Michelin et du navigateur Michel Desjoyaux qui s'appelle Wisamo. Il s'agit d'ailes gonflables, rétractables et automatisées pouvant aller jusqu'à mille mètres de large. Michel Desjoyaux se dit "très heureux de pouvoir apporter son savoir-faire et son regard de coureur au large". "Il va falloir que les officiers de marine marchande aient à l'avenir une formation voile, comme il y a 150 ans", dit-il. Michel Desjoyaux est propriétaire d'un prototype de Wisamo actuellement en Suisse mais attendu aux Sables d'Olonne d'ici la fin novembre

Autre projet en cours : celui des Chantiers de l'Atlantique avec Solidsail, un futur paquebot de croisière qui, avec son immense voile en composite et rétractable, devrait permettre de réduire de 40% les émissions en CO2. La voile est en démonstration sur le port de Pornichet, elle sera aussi bientôt hissée sur les Chantiers à Saint-Nazaire. "Un client est déjà intéressé", selon le patron des Chantiers, Laurent Gastaing, qui n'en dira pas plus car les négociations commerciales sont toujours en cours.

Airseas et sa voile de kite de 1.000 mètres carrés - Airseas

Enfin, il y a cette innovation signée Airseas, une société qui a installé son siège à Nantes l'an dernier et qui prévoit de tracter des cargos jusqu'à 100 tonnes avec une voile de kite-surf en textile, souple, amovible, et mesurant 1.000 mètres carrés. Avec ce système, les navires et les porte-conteneurs pourraient réduire de 20% leur consommation de CO2. Seul bémol : trouver le bon site pour les essais terrestres, toujours moins chers qu'en mer, relève du défi. Il faut du vent et beaucoup de place aussi, car il s'agit de dérouler entre 300 et 700 mètres de câble.

Une filière de transport maritime propulsé par le vent

Récemment, Airseas a renoncé à s'installer dans le marais de Machecoul face à l'opposition des défenseurs de la biodiversité, et est donc actuellement en recherche. "Il y a un manque de volonté politique", dénonce une responsable d'Airseas, qui souhaite la création d'une filière du transport maritime propulsé par le vent. Le maire de Saint-Nazaire, David Samzun, quant à lui assure que c'est une question d'intérêt général. "Si demain il y a besoin de lieux pour expérimenter ces voiles, ma ville sera au rendez-vous car la transition énergétique, ça veut dire aussi des emplois à la clé", explique l'élu.

Airseas en attendant poursuit ses essais en mer Méditerranée, a déjà un client japonais sur sa liste et prévoit en décembre, avec son actionnaire Airbus, sa première transatlantique : Saint-Nazaire-Mobile en Alabama aux Etats-Unis pour acheminer des pièces d'avions détachées.