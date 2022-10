Bientôt des compteurs d’eau connectés pour tous les usagers de la métropole toulousaine

Des compteurs d'eau connectés qui permettent de suivre votre consommation quasiment en temps réél. Ils sont en train d'être installés par Véolia dans la métropole toulousaine pour remplacer les vieux compteurs.

195.000 compteurs à remplacer

La campagne a démarré début 2020 et elle se poursuit : 80.000 de ces compteurs nouvelle génération ont déjà été installés. Si le compteur de votre maison ou de votre immeuble n’a pas encore été changé, vous recevrez dans les semaines ou les mois qui viennent, un courrier pour vous informer de la procédure. D'ici deux ans, la totalité des 195.000 compteurs d'eau que compte Toulouse Métropole auront été remplacés. Ce chiffre peu paraître assez bas, mais il y a beaucoup d'immeubles dans l’agglomération donc beaucoup avec de compteurs collectifs.

Ces compteurs connectés sont déployés commune par commune : actuellement, les techniciens travaillent sur l'est de la ville de Toulouse et sur des communes comme Montrabé ou Mondonville. Certains secteurs sont déjà achetés, comme la commune Blagnac.

Voici à quoi ressemble les compteurs connectés installés par Véolia - Véolia

Selon Véolia, ces nouveaux compteurs ont de nombreux avantages : plus besoin de faire passer de technicien pour effectuer les relevés, davantage de facilité pour détecter les fuites, mais surtout des factures sur les consommations réelles pour tous les clients : finies les factures estimées et les régularisations qui vont souvent avec.

Des compteurs connectés comme les compteurs Linky ?

Les compteurs connectés transmettent les consommations deux fois par jour à Véolia grâce à des ondes hertziennes, comme celles de la radio. Mais ils n’auraient rien à voir avec les compteurs Linky d'EDF qui ont déclenché une vague de mécontentement à cause des ondes qu'ils propagent selon Jerôme Natta, le directeur de la Sétom, la filiale de Véolia qui gère l'installation de ces compteurs connectés dans la métropole toulousaine : « Les compteurs Linky suivent les consommations des clients heure par heure, minute par minute. Les compteurs que nous utilisons ne produisent que deux impulsions de deux secondes par jour__. Finalement, avec un peu de recul, on voit que le nombre de consommateurs qui ont fait le choix de ne pas adhérer à ce système est très faible : nous avons eu une cinquantaine de refus sur les 80.000 compteurs déjà déployés. Il faut savoir que l'intensité des ondes de ces compteurs est relativement faible : c'est l'équivalent d'une puissance identique à celle d’une télécommande de portail, soit quatre fois moins que le réseau Wi-Fi interne d’une maison (sachant que le réseau Wi-Fi émet en permanence) et dix fois moins qu'un téléphone portable. Mais au final, si un client préfère garder le système conventionnel, il n’a aucune obligation d’accepter ce compteur connecté. »

D'ici fin 2024, la totalité des 195.000 compteurs d'eau de Toulouse Métropole auront été remplacés par des modèles connectés.