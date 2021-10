Bientôt des stations pour vélos électriques le long de la ligne du Train jaune

C'est la première fois que la présidence du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes est confiée à un élu local, autre que le ou la président(e) du département des Pyrénées-Orientales. Michel Garcia, maire de Matemale, vient d'être élu à la présidence de cette entité qui s'occupe du Conflent, de la Cerdagne et du Capcir. Michel Garcia sera président jusqu'aux prochaines élections municipales en 2026. Il annonce, d'ici-là, quelques projets.

Le long de la ligne du Train jaune, par exemple, des stations pour vélos électriques devraient être bientôt installées (dans les gares de Villefranche-de-Conflent, Mont-Louis, Font-Romeu ou Latour-de-Carol). Vous pourrez également transporter votre vélo à bord du train.

L'idée est de rendre ce secteur plus écolo."

Michel Garcia, président du Parc naturel des Pyrénées Catalanes

"Nous allons aussi développer un réseau de navettes, notamment pour relier les stations de ski", explique Michel Garcia. Le maire de Matemale veut que l'on puisse laisser notre voiture en gare et poursuivre le chemin en navette ou à vélo électrique.

Michel Garcia annonce également la création d'un musée du Train jaune, au terminus de Latour-de-Carol. Et dès 2022, pour attirer de nouveaux habitants, le développement de la fibre, connexion internet à très haut débit. "L'idée n'est pas d'inverser le nombre d'habitants et de résidences secondaires en montagne, mais au moins de fixer le plus possible la population en Cerdagne, en Capcir et en Conflent."