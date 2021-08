Bientôt deux petits ânons au Pôle du Cheval et de l'Âne à Lignières

Ethnie et Brûlétte, les deux ânesses gestantes du Pôle du Cheval et de l’Ane de Lignieres

C'est une excellente nouvelle au Pôle du cheval et de l'âne de Lignières (Cher) ! Deux petits ânons sont attendus au printemps ou à l'été prochain. Tout est parti d'une campagne de financement participatif, lancée par le Pôle du Cheval et de l'Âne en partenariat avec "Tourisme et Territoires du Cher". Face à la menace d'extinction de la race Grand noir du Berry, cette cagnotte en ligne a été lancée en octobre 2020.

Objectif : récolter 7.750 euros pour pouvoir acheter des ânesses et favoriser la reproduction de cette race emblématique du Berry. Un véritable succès ! "On a eu 168 contributeurs qui nous ont permis d'atteindre cet objectif et même de le dépasser, puisqu'on a collecté au total 9.585 euros, se réjouit Auriane Tanquerey, chargée de développement et d'animation au Pôle du Cheval et de l'Âne. Cela nous a permis d'acheter Badi, Brûlette et Ethnie pour venir compléter notre cheptel". Elles sont arrivées à Lignières cet hiver.

Auriane Tanquerey, chargée de développement et d'animation au Pôle du Cheval et de l'Âne à La Celle Condé (Cher).

"On a mis deux de ces ânesses en reproduction cette année, en partenariat avec le lycée d'Amboise, qui les a accueillies et s'est chargé de les présenter à un baudet qu'on avait sélectionné et qui s'appelle Didon, poursuit-elle. Et Ethnie et Brûlette sont gestantes à l'heure actuelle. C'est une excellente nouvelle, on est très content !". Le temps de gestation des ânesses est de 13 mois. Les deux petits ânons sont attendus vers le printemps ou l'été prochain.

Avoir des ânons sur le site, c'est merveilleux !

Ce samedi 28 août, les contributeurs de la campagne de financement participatif sont invités au Pôle du Cheval et de l'Âne pour découvrir les trois ânesses, en remerciement de leur générosité. Ils seront informés de la bonne nouvelle à venir ! "Ces derniers jours, en faisant des tours d'attelage, de calèche, on annonce au public que ce sont des ânesses gestantes et qu'on aura des ânons l'année prochaine, tout le monde est content, raconte Frédéric Barbier, le responsable du cheptel. Avoir des ânons sur le site, c'est merveilleux !".

Depuis l'arrivée des ânesses, il est aux petits soins avec elles ! "Quand on les regarde, on peut se dire que ce sont les deux mêmes... et bien non ! Elles ont toutes un signe différent, explique-t-il. Brûlette a une petite marque au niveau du nez, c'est comme ça que je la reconnais ! C'est mémotechnique, Brûlette s'est brûlé le bout du nez". Pour trouver le nom des petits ânons à venir, certains contributeurs de la campagne de financement participatifs seront sollicités et pourront proposer des idées.

En attendant de mettre bas, Brûlette et Ethnie profitent de l'espace qu'offre le site, toutes les deux dans leur pré. Elles ont déjà pris leurs marques, et montrent déjà chacune leur petit caractère ! "Elles sont toutes les deux très douces, elles sont habituées au contact humain, confie Auriane Tanquerey. Quand on rentre dans le pré, elles viennent nous voir tout de suite, elles sont très proches. Elles viennent du même cheptel, donc elles sont très copines toutes les deux. C'est difficile de les séparer !".

"Elles sont très calmes par rapport à Badi, qui est beaucoup plus farouche, sourit-elle. Elle, on la travaille, elle fait des randonnées et des promenades avec des enfants. On a du mal à l'approcher au départ mais ensuite, elle fait partie de nos meilleures ânesses de travail". Badi profite d'un autre pré, avec Bichette, une ânesse que le Pôle du cheval et de l'äne vient d'acquérir, en plus de celles de la campagne de financement participatif, pour faciliter encore davantage la reproduction.