Bientôt du biogaz de ville sortira de la station d’épuration du Grand Avignon

Les eaux usées d'Avignon, du Pontet, de Villeneuve et des Angles sont traitées dans cette usine dont il ressort de l'eau propre mais aussi des boues qui sont compostées. Ce sont ces boues qui vont être transformées en gaz. un gaz injecté ensuite dans le réseau GRDF.

Ce chantier de Veolia et du Grand Avignon coûtera un peu plus de huit millions d'euros. Une somme à laquelle la région, l'agence de l'eau et l'Ademe participent aussi. Cette usine de méthanisation des boues issues de la station d'épuration devrait être prête à fournir ce bio gaz à la fin de l'année prochaine.

Dans deux ans du biogaz de ville sortira de la station d’épuration du Grand Avignon Copier