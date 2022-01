"Bientôt, les bateaux ne pourront plus passer" : ils alertent sur l'envasement de l'estuaire de la Rance

Ils arborent fièrement une petite cuillère, "parce que les moyens employés aujourd'hui représentent un désenvasement à la petite cuillère". Le collectif des "envasés" a défilé pour une deuxième marche contre la lenteur du désenvasement de l'estuaire de la Rance. Une soixantaine de manifestants se sont réunis à Saint-Samson-sur-Rance, au nord de Dinan (Côtes-d'Armor). Un plan gouvernemental sur cinq ans a été déclenché en 2018. 250.000 mètres cubes de vase doivent être enlevés d'ici 2023 mais pour le moment, selon le collectif, seuls 17.000 mètres cubes ont été extraits.

Un risque d'algues vertes ?

"Le risque, à terme, c'est qu'il n'y aura plus de chenal. Bientôt, les bateaux ne pourront plus passer, surtout ceux qui ont une quille", s'inquiète Dominique, de Plouër-sur-Rance, un seau de vase dans la main. Guy fait du bateau sur la Rance depuis plus d'une dizaine d'années : "Cet été, on resté envasé au niveau du Port Saint-Jean. C'est une catastrophe, on ne pourra plus naviguer, je vois bien que les plaisanciers viennent de moins en moins."

Les manifestants brandissent une petite cuillère, symbole de la lenteur du désenvasement. © Radio France - Maxime Glorieux

Les manifestants attendent un geste d'EDF car, selon eux, le barrage de l'usine marémotrice sur l'estuaire de la Rance accélère cet envasement. "Ce ne sont plus des marées naturelles, il y a un flux important d'eau lorsqu'ils ouvrent les vannes du barrage, ça remue les sédiments qui se déposent sur les côtes", explique Dominique. Plusieurs opérations, dans le cadre du plan du ministère de l'Environnement, ont été menées. EDF et l'entreprise Watertracks ont ainsi utilisé le robot "Nessie" en mars dernier pour draguer la Rance au niveau de La-Vicomté-sur-Rance puis au barrage de la Richardais.

Les militants du collectif sont inquiets pour la biodiversité et craignent l'apparition d'algues vertes alors que la vase atteint par endroits les trois mètres de haut. "Ça devient dur comme un mur. Il y a de la vie peut être dans les 20 premiers centimètres mais dans le fond, il n'y a plus aucune vie, elle est complètement morte", alerte Germaine Guillou, ancienne présidente de l'association Rance Environnement. Plusieurs réunions ont eu lieu avec les pouvoirs publics mais l'actuelle présidente, Sophie Duquenne-Payne, craint que le plan ministériel ne tombe à l'eau. "Aux dernières réunions auxquelles nous avons assisté, on nous fait comprendre que le plan n'aboutira pas. L'Etat est responsable dans la mesure où le préfet aurait dû réunir des fonds !"

Prochain rassemblement à Pleudihen-sur-Rance

Le cortège a rejoint la place de la mairie de Saint-Samson-sur-Rance où les manifestants ont remis, symboliquement, un seau de vase et une petite cuillère au maire, qui soutient le mouvement. Les "envasés" ont prévu de manifester chaque premier samedi du mois, dans différentes communes au bord de l'estuaire. Le prochain rassemblement est prévu samedi 5 février à Pleudihen-sur-Rance.

Les militants craignent pour la biodiversité autour de l'estuaire. © Radio France - Maxime Glorieux