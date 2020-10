Bientôt un parc pour les chats sauvages à la fourrière de Guérande

La fourrière de Guérande est en train d'aménager un parc pour les chats errants qu'elle récupère. Un parc clôturé, bien sûr, pour les animaux qui arrivent des 22 communes des agglomérations de Saint-Nazaire et de de Guérande. Des chats, la fourrière en récupère environ 700 par an ! Et beaucoup d'entre eux sont impossibles à replacer ou à relâcher. Il s'agit des chats sauvage qui n'acceptent plus d'être approchés par l'homme.

On récupère beaucoup de chats sauvages sur les grands sites industriels

"En ville, ça devient un fléau", explique Yves Linger, l'élu de Mesquer en charge de la fourrière. "Les grands sites industriels nous appellent régulièrement pour venir récupérer des chats errants. Ce qui se passent, c'est que quand les gens ont des portées de chats, s'ils n'arrivent pas à les placer, ils s'en débarrassent et souvent n'importe où. Les chats se rapprochent ensuite des cuisines des grandes entreprises où ils trouvent à manger". Des chats qui continuent aussi de chasser, à tel point qu'ils sont considérés comme des prédateurs pour les autres espèces, notamment les lapins.

C'est un excellent raticide

Il y a aussi les cas des particuliers qui pensent bien faire mais qui se font déborder explique Yves Linger : "ils commencent à nourrir un ou deux chats sauvages autour de chez eux et se retrouvent vite avec 15, 20 chats. C'est à ce moment-là qu'ils nous appellent mais c'est trop tard. Deux chats, en revanche,on peut les stériliser et les relâcher sans problème, les gens peuvent continuer à les nourrir et c'est un excellent raticide !".

700 chats récupérés par an

C'est avec ce dernier argument que Yves Linger espère convaincre des industriels, des campings ou des particuliers d'accepter que des chats sauvages soient relâchés chez eux, parce que même avec ce parc clôturé de 1.300 mètres carrés, impossible pour la fourrière de Guérande de garder tous les félins qu'elle récupère.