Bientôt une forêt, un verger et une ferme en plein coeur du Vernet à Perpignan

Et si vous croisiez bientôt un âne, en plein coeur du Vernet à Perpignan ? L'idée n'est pas aussi saugrenue qu'il y paraît. La ville vient d'être labellisée "Quartiers fertiles", par le ministère de l'Agriculture, pour son projet de "Diagonale verte" dans le quartier du Vernet. Comme 74 autres quartiers prioritaires en France, le Vernet verra bientôt de nouveaux espaces verts fleurir entre ses immeubles. Forêt, verger, ferme, jardins, etc. L'objectif est de relier l'ouest à l'est du quartier, depuis le lycée Maillol jusqu'à l'école Jaurès.

Près d'une dizaine d'espaces verts sont en projet. Certains sont presque terminés, comme les jardins familiaux à côté du groupe scolaire Jean Jaurès. D'autres sortiront de terre d'ici deux ans environ. C'est le cas, notamment, de cette forêt urbaine sur 25.000 m², au sud de l'hôpital. Elle sera composée d'espèces végétales locales.

Le lycée agricole de Rivesaltes aux commandes

Un peu plus loin vers l'est, à côté de l'école Victor Hugo, un verger pédagogique sera entretenu par les élèves du lycée agricole de Rivesaltes. Vous y trouverez des pommes, des poires, des pêches, des mirabelles, des prunes ou des cerises. À travers ces potagers urbains, la ville de Perpignan veut "sensibiliser, informer et éduquer" la population "à la cause environnementale".

Encore plus à l'est, près du groupe scolaire Jean Jaurès, une ferme urbaine s'installera. Les associations locales seront libres de proposer leurs projets : ruches, potagers, animaux... "Si quelqu'un veut travailler avec des ânes et que son projet est accepté, il y aura des ânes à cet endroit, explique Jean-Yves Gatault, l'adjoint au maire en charge de la rénovation urbaine.

"Au Vernet, nous envisageons d'intégrer des voies douces pour les piétons et les cyclistes." - Jean-Yves Gatault, adjoint au maire Copier

C'est bien pour les enfants.

- des habitants du Vernet

"C'est bien, parce qu'au Vernet il n'y a pas grand-chose pour les enfants." - des habitants Copier

Ces espaces verts devraient voir le jour d'ici deux à cinq ans. Grâce au label "Quartiers fertiles", le projet d'une valeur de 680.000 euros sera financé à hauteur de 100.000 euros environ par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Plan des futurs espaces verts aménagés dans le quartier du Vernet. - Suzanne Shojaei

Près de l'école Jean Jaurès, une ferme urbaine verra le jour sur cette parcelle. © Radio France - Suzanne Shojaei