Bientôt une forêt urbaine au cœur de Perpignan

Coincé entre la Place de Catalogne et les berges de la Basse, le square Jantet-Violet va devenir un ilot de verdure. Les travaux viennent de démarrer. Inauguration prévue au printemps.

Aux portes du centre-ville de Perpignan, ce nouveau parc accueillera une cinquantaine d'arbres et 900 plantes

Depuis quelques jours, les bulldozers et les marteaux-piqueurs sont entrés en action prés du bâtiment des Dames de France, à Perpignan. La Ville a décidé de réaménager entièrement le square Jantet-Violet, cet espace situé entre la Place de Catalogne et la rivière la Basse. Avec ses allures de friche urbaine, cet espace était boudé des Perpignanais, malgré ses œuvres d'art et son arche à la mémoire du résistant Louis Torcatis.

D'ici quelques mois, les lieux seront méconnaissables. Sur 3.500 mètres carrés (l'équivalent d'un terrain de rugby), une cinquantaine d'arbres vont faire leur apparition, dont 38 de grande taille. Le sol sera gazonné et un cheminement piéton permettra de déambuler au milieu de 900 plantes et arbustes. "Ce sera une sorte de forêt urbaine, un ilot de verdure et de fraicheur aux portes du centre-ville, avec des bancs incitant à la flânerie", détaille Rémi Génis, élu à la ville de Perpignan.

Entièrement conçu par les services de la Ville, ce projet initié par la précédente municipalité ambitionne de transformer l'image du secteur, principale porte d'entrée vers le centre-ville. "Le point fort du projet repose sur des continuités piétonnes arborées traversant le square en deux diagonales de largeur confortable et se croisant en créant un espace circulaire. L’ensemble, de circulation piétonne, sera revêtu de dalle calcaire beige assurant ainsi une continuité et une homogénéité avec le revêtement de la place Catalogne", précise la Municipalité.

Passerelle piétonne sur la Basse

Le long de la rivière, une partie du "Quai Bourdan" va être fermé aux voitures : la rue sera remplacée par une esplanade piétonne. Et dès l'année prochaine, une passerelle en métal au dessus de la Basse permettra de rejoindre les jardins Terrus, entièrement réaménagés.

Quid des œuvres d'art qui trônaient au milieu du square ? "L'arche de Louis Torcatis sera conservée et intégré dans l'aménagement paysager. Les autres seront restaurés et déplacées vers d'autres lieux. Par exemple le buste de Jean Jaurès prendra place dans les jardins Terrus", explique Rémi Génis. La première tranche de travaux est estimée à 630.000 euros.