Bilan 2022 des événements géologiques : "il n'y a jamais eu autant d'éboulements en haute-montagne"

La haute-montagne, toujours plus instable avec le réchauffement climatique. Il n'y a jamais eu autant d'éboulements cet été dans les Alpes au-delà de 2.000 à 2.500 mètres d'altitude. On a recensé cette année autour de 250 éboulements majeurs dans le seul massif du Mont-Blanc (principalement entre juin et septembre). C'est ce qui ressort du dernier bilan annuel dressé par les scientifiques du laboratoire Edytem du Bourget-du-Lac, sur la base des différents événements géologiques répertoriés par les professionnels de la montagne.

Une situation inédite depuis 2003

Il faut remonter à l'été 2003 ou 2015 pour trouver pareille situation. 250 "écroulements", c'est-à-dire des éboulements de plus de 100 mètres cubes ont été enregistrés cette année en haute-montagne dans les Alpes françaises. Certains endroits sont plus marqués, comme le sommet de la Tour Ronde, à 3.700 mètres, où d'importantes chutes de blocs ont eu lieu le 12 août dernier. Quelques jours plus tard, au pied du mont Maudit, c'est le bivouac de la Fourche qui s'écrasait.

En cause : la chaleur. Une température moyenne de 18,5 degrés a été enregistrée cet été à Chamonix, un record. "On a mesuré par exemple le 18 juin dernier à 4.700 mètres d'altitude, vers le col major à côté du sommet du Mont-Blanc, 10,4 degrés, les isothermes zéro degré (niveau d'altitude où la température de l'air est à zéro ndlr) ont donc souvent dépassé très largement le sommet du Mont-Blanc", détaille Ludovic Ravanel, géomorphologue, spécialiste de l’évolution des milieux de haute montagne (chercheur au CNRS rattaché au Laboratoire Edytem de l’Université Savoie Mont-Blanc).

Canicule précoce en juin

L'apport de chaleur est arrivé très tôt dans la saison, avec une première canicule en juin, qui n'a fait qu'accélérer la fonte des glaciers et du permafrost (sol dont la température se maintient en dessous de 0°C pendant plus de deux ans consécutifs ndlr). Les scientifiques notent d'ailleurs que cet été, les faces nord - plus dépendantes des températures de l'air, puisqu'il n'y a pas de rayonnement direct - ont davantage souffert du réchauffement. Pour preuve, les instabilités très fréquentes qui ont par exemple été observées cet été dans la face nord de l'Aiguille du midi.

On s'en souvient également : début août les deux refuges de Tête Rousse et du Goûter avaient dû fermer près de 15 jours de façon exceptionnelle en raison d'importantes chutes de pierres dans le couloir du goûter, la voie normale du Mont-Blanc. Certaines courses aussi n'ont pas pu être vendues pendant plusieurs semaines cet été par les compagnies, comme par exemple la fameuse arrête des cosmiques.