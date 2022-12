-20% de pluies en Drôme et en Ardèche en 2022

Dans la Drôme il n'a plu que 794 millimètres en moyenne en 2022, soit 20% de moins que sur une année normale (993 millimètres). En Ardèche, c'est encore pire, on descend à -25% par rapport à la normale avec 948 millimètres sur l'année 2022 (contre 1223 en moyenne), indique Météo France. L'année a été particulièrement marquée par de longues périodes anticycloniques.

La sécheresse aurait pu être pire s'il n'y avait pas eu ce mois de décembre, avec 125 millimètres de pluie en moyenne en Ardèche, 127 dans la Drôme (+53% et +110% respectivement). Ca permet donc à cette année 2022 de ne pas battre les records de pluviométrie basse, celui de l'année 1989 dans la Drôme, celui de 2017 en Ardèche. Le manque de pluie n'est pas nécessairement lié au changement climatique, indique Météo France, mais le réchauffement global fait que la sécheresse s'installe plus rapidement.

La nappe de la Molasse à des niveaux inquiétants

Avec cette fin d'automne, les nappes phréatiques ont été en grande partie rechargées, surtout celles qui sont peu profondes. Il n'y a plus de restriction d'eau en cours, sauf sur la zone de la Molasse du bas-Dauphiné, dans la Drôme. La nappe s'étend du nord du département jusqu'à la Drôme des collines, elle est "primordiale pour l'alimentation de nombreux cours d'eau et zones humides" explique Stéphane Roure, chef du service chef du Service Eau, Forets et Espaces Naturels à la direction départementale des territoires (DDT 26).

Selon les indicateurs de la DDT, la Molasse a beaucoup souffert de la sécheresse 2022. Après un hiver 21/22 peu pluvieux, elle avait débuté l'année en déficit hydrique : il s'est encore empiré. Selon Stéphane Roure cela pourrait mettre en péril certaines zones humides ou petites rivières, on peut s'attendre à des restrictions d'utilisation de l'eau très tôt en 2023.