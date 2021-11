Bilan très positif de l'expérimentation mise en place pour réguler la fréquentation de l'île de Porquerolles

Tous les acteurs concernés par ce dossier, les îliens, le parc national de Port-Cros, les bateliers et la société TLV chargée des navettes entre continent et île, et les collectivités locales comme TPM ou la mairie de Hyères, ont dressé un bilan très positif de l'expérimentation mise en place cet été. Cette expérimentation visait à éviter les pics de surfréquentation connus l'année précédente, notamment en régulant la jauge du nombre de passagers par jour, et en misant sur la réservation. Certains jours, près de 12.000 passagers avaient été débarqués sur Porquerolles provoquant l'insatisfaction des habitants de l'île mais aussi des touristes.

Cet été, 297.000 voyageurs ont été transportés en direction de Porquerolles, c'est 20.000 de moins par rapport à l'année précédente. Mais ils ont été finalement mieux répartis, notamment sur les ailes de semaine, c'est à dire en dehors des mardi, mercredi et jeudi qui concentraient les pics en août. "Cela a été extrêmement positif pour les passagers, et pour notre personnel car cela a évité ces fameux pics qui sont très tendus" indique Yves Arnal, le gérant des bateliers de la Côte d'Azur. Et qu'il s'agisse des bateliers ou de la société TLV en charge de la délégation de service public, la régulation a été respectée. Sur l'ensemble de l'été, les acteurs chargés du transport des passagers n'enregistrent que deux dépassements des jauges fixées. Quelques centaines de passagers seulement en plus. Un exploit.

La métropole TPM et la mairie de Hyères sont satisfaites évidemment de ce résultat et de ce changement de mentalité si rapide. "C'est une véritable révolution culturelle. Si on nous avait dit qu'on arriverait à faire en sorte que la réservation devienne presque très majoritaire pour Porquerolles. Si on nous avait dit que les bateliers hors DSP se mettent d'accord dans une charte et que la DSP puisse être réalisée avec 2.000 passagers en moins, c'est un miracle. C'est une évolution vraiment tout à fait remarquable. D'autant que le point de départ, c'est pas vers une île déserte, c'est une île habitée. Il fallait tenir compte aussi des usages des particuliers, des entreprises. Cette mixité de problèmes a été sinon totalement résolue, du moins très améliorée", relève Jean-Pierre Giran, le maire de Hyères.

Encore mieux l'année prochaine

D'autant que tout a été très vite. Les premières discussions ont été entamées en avril pour une mise en place début juillet. Un vrai tour de force pour la TLV notamment qui a dû mettre en place un système de réservation. "Nous souhaiterions d'ailleurs qu'elle devienne obligatoire car cela permettrait d'éviter que des gens qui ne peuvent pas embarquer soit délesté vers la presqu'île de Giens. Lors des pics, par exemple le 4 août, c'est en gros 40.000 véhicules par jour qui entrent dans la presqu'île" souligne Pierre Peytavin, président du CIL pour la défense de la presqu'île de Giens

La réservation la saison prochaine ne sera pas obligatoire, mais elle sera toujours vivement conseillée. En revanche, la possibilité de voyager gratuitement via la ligne terrestre 67 du Réseau Mistral du centre-ville de Hyères vers la Tour Fondue (pour les détenteurs d'un ticket de bateau) sera maintenue et devrait permettre de contribuer à réduire le nombre de véhicules dans le secteur de la presqu'île. Cet été, 600 voyageurs ont emprunté cette ligne par jour.

Les jauges seront donc maintenues l'été prochain et une réflexion est même menée pour que ces jauges soient mises en place toute la semaine pour les bateliers privés. Une surveillance accrue sera maintenue sur les NUC, les navires à utilisation commerciale, qui représentent une concurrence déloyale pour les moyens de transports maritimes officiels. Ces embarcations déposent en effet sans autorisation sur les plages notamment des passagers. La mairie de Hyères avait pris un arrêté d'interdiction d'accostage sur les plages de Porquerolles cet été et entend faire de même la saison prochaine. La circulation des vélos dans le centre-ville de l'île sera aussi interdite.

Des zones de mouillages

Le parc national de Port-cros travaillent également à la mise en place, en 2023, d'une zone de mouillage et d'équipement léger qui permettrait de limiter la concentration des bateaux au mouillage autour de l'île. Cet été, 1.600 bateaux ont pu être comptabilisés en une seule journée sur le nord de Porquerolles, 600 la nuit étaient encore au mouillage. "Cette tentative de régulation n'est pas contre le tourisme. Au contraire, nous souhaitons qu'ils soient bien reçus, et qu'ils conservent un bon souvenir et qu'ils ne pensent pas que c'est un enfer" indique Isabelle Montfort, la présidente du Parc.

"L'avant projet qui sera présenté aux habitants et aux plaisanciers, aux loueurs de bateaux et aux différentes catégories socioprofessionnelles concernées avant la fin de cette année. L'idée étant que la posidonie soit totalement protégée, soit avec l'aménagement de bouées de mouillage. Il s'agira de bouées avec système hélicoïdale d'ancrage. Les zones sableuses pourront rester effectivement ouvertes à des ancrages libres. Enfin, on aménagera des axes de vue paysager de façon à ce qu'on puisse voir les horizons depuis les plages de Porquerolles. Mais qu'aussi depuis la mer, on puisse voir l'île, qu'il n'y est pas un front continu de bateaux" détaille Marc Duncombe, le directeur du Parc national.

Les locations Airbnb dans le viseur

En revanche, ce qui est pointé du doigt sur l'île, ce sont les locations Airbnb sur terre et sur l'eau. "Avant, les familles s'installaient pour un mois, maintenant c'est le festival. Ca change tous les trois jours et parfois, ils sont à six dans un studio. Et à côté de cela, il y a aussi, ceux qui louent leur bateau aussi en Airbnb dans le port" relate un président de CIL.

Un problème qui pourrait se résoudre facilement par le simple respect de la loi. "Louer un bateau personnel, alors qu'on n'a pas d'autorisation, c'est strictement interdit" rappelle Alexis Villemin, le directeur général adjoint de TPM, en charge des ports. Des contrôles ont été menés cette saison et ils seront renforcés la saison prochaine. D'ailleurs un plaisancier qui disposait d'une place à l'année au Port de Porquerolles et qui n'a manifestement pas entendu les remontrances qui lui ont été adressées s'est vu retirer son contrat d'occupation. Quant aux appartements loués sur Airbnb, "ils appartiennent aux Porquerollais, à vous de leur dire de ne plus le faire. Cela n'est pas illégal" réagit Jean-Pierre Giran.

En tout cas, l'expérimentation semble attiser l'intérêt d'autres collectivités. "On nous dit que les îles bretonnes et celles du Golfe du Morbihan allaient s'inspirer de cette opération pilote. Cela prouve bien que nous ne nous sommes pas trompés dans la manière de mettre en oeuvre ces dispositions. Un travail collectif assuré et assumé" conclut Hubert Falco, le président de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée.