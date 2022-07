Un mois après l'énorme averse de grêle, les serres municipales Belfort ne sont toujours pas reconstruites

Un mois après avoir été détruites pour un orage de grêle, les serres municipales de Belfort ne sont pas encore reconstruites. Il a fallu plusieurs semaines pour nettoyer le site et surtout le sécuriser. Il devrait y en avoir pour huit semaines et 500.000€ de travaux.

Les serres sont complètement vides et n'ont plus de toit

Il y a tout juste un mois, le dimanche 26 juin 2022, s'abattait un violent orage de grêle dans le Nord-Franche-Comté. Il avait laissé les serres municipales de Belfort totalement détruites, plus de deux milles vitres avaient explosé.

Un mois plus tard, c'est l'heure du bilan pour Vincent Schumacher, le directeur du service cadre de vie de Belfort, qui les gère. L'heure n'est pas encore aux travaux car le travail de nettoyage et de sécurisation est très long.

Un mois de sécurisation du site

"Quelques jours après le sinistre, une entreprise est venue sécuriser le site en enlevant les carreaux cassés, en démontant le système d'arrosage intégré qui a été troué, on a purgé les espaces avec les graviers drainants qui étaient criblés de verre ... " énumère Vincent Schumacher.

Le sol des serres vides brille, "ce sont des paillettes de verre qui tombent encore de la structure. On a passé l'aspirateur partout mais c'est impossible de toutes les enlever."

Les plantes sont en partie devant les serres et à Montbéliard chez leurs confrères. Ils n'ont pu les enlever des serres que récemment car il était encore trop dangereux de rentrer dedans avant.

Il va falloir 8 semaines pour refaire les serres © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Plus de 500.000€ de réparations et de sécurisation

Il y en a pour huit semaines de travaux et plus de 500.000€ de budget. "C'est deux fois plus qu'en 2019 quand la grêle les avaient déjà abîmées" se remémore Vincent Schumacher.

Il ne manque que le feu vert des assurances qui passeront le 2 août 2022 pour lancer les travaux de réparation, qui débuteront idéalement début septembre selon le souhait du directeur.

Une nouvelle structure plus résistante à la grêle

Les nouvelles serres seront reconstruites différemment pour faire face à de nouvelles averses de grêle. "Avec le changement climatique, les averses comme celle-ci seront de plus en plus fréquentes. On va donc utiliser du verre armé en petites mailles pour refaire les toits. Avec ce système, les grêlons le briseront quand même mais il ne tombera pas."

Le Nord-Franche-Comté a déjà fait face à plus averses de grêles en à peine un mois.