Billets d'avion : le ministre des Transports Clément Beaune réclame un tarif minimum au niveau européen

"Des billets d’avion à 10 euros, à l’heure de la transition écologique, ce n’est plus possible !", s'agace Clément Beaune dans un entretien donné à l'Obs . Après avoir déjà annoncé le renforcement de la taxe sur les billets d'avion au départ de la France, le ministre des Transports veut désormais s'attaquer à un nouveau chantier pour financer "la transition écologique" et "lutter contre le dumping social et environnemental" : l'instauration d'un tarif minimum sur les billets au niveau européen. Il soumettra cette proposition à ses homologues "dans les jours à venir".

Les billets à bas coûts ne reflètent "pas le prix pour la planète", estime le ministre, d'autant plus que ces tarifs ne couvrent pas le coût réel par passager. Si elles semblent directement visées par Clément Beaune, les compagnies low-cost ne sont pourtant pas citées, même si la mesure doit servir à protéger "les compagnies les plus sérieuses comme Air France", d'après les termes du ministre des Transports.

L'écologie, "ni un emmerdement ni une punition"

"J’assume totalement la taxation des activités polluantes pour investir dans cette transition écologique", poursuit Clément Beaune pour justifier ses prises de position, tout en assurant qu'en "aucun cas, ces nouvelles taxes ne doivent entraver le pouvoir d’achat des Français". S'il assume vouloir "agir sur la norme et la fiscalité, la 'verdir'", le ministre estime que "l’écologie ne doit être ni un emmerdement ni une punition".