Biodiversité, bien-être animal : un collectif veut planter des haies sur les exploitations du Nord-Isère

Le collectif Si on plant'Haies veut faire renaître les haies sur les exploitations agricoles du Nord-Isère. Il a organisé sa première plantation participative ce mercredi à Saint-Clair-de-la-Tour et compte sensibiliser sur l'importance de ces haies pour l'environnement et le bien-être animal.

Elles grouillent d'oiseaux et petites bêtes, apportent de l'ombre ou protège du vent, mais elles ont disparu de nombreuses parcelles. Les haies vont peut-être faire progressivement leur retour dans le Nord-Isère, défendue entre autre par le jeune collectif citoyen Si on plant'Haies.Il a organisé ce mercredi sa première plantation participative à Saint-Clair-de-la-Tour le long des prés des cochons de l'élevage d'Arcandy.

Une protection naturelle pour les cochons

Près de 40 personnes ont répondu à l'appel du collectif pour planter 70 mètres de haies afin de favoriser la biodiversité et le bien-être des animaux. Pendant que certains préparent les trous, d'autres apportent les plants qui viennent des jardins des bénévoles ou ont été collectés en forêt dans la matinée, avec précaution et parcimonie. "Il faut des plants d'espèces locales, il faut en mettre une quinzaine voire vingtaine d'espèces différentes" commente Denis, bêche à la main.

La haie s'étend sur 70m et va abriter le pré des cochons du soleil mais aussi du vent. Elle va même leur apporter un peu de gourmandise avec les fruits ou les chenilles. © Radio France - Noémie Philippot

Cette haie plantée en sur un peu plus d'un mètre de large va participer à l'équilibre du terrain. "Le cochon va pas mal retourner la terre. Si toute l'eau de la colline qui est au-dessus vient ruisseler sur le champs, on va avoir de l'érosion" explique Thomas, du collectif Si on plant'Haies. La haie va limiter cet effet et "ça va ramener pleins de petites bestioles, des oiseaux etc qui vont faire bon ménage avec l'élevage."

Le collectif est à la recherche d'agriculteurs

Les intérêts sont multiples pour les animaux. "Là, tous mes parcs sont très au soleil, donc ils n'ont pas d'ombre" explique Anne-Lise, l'éleveuse. "En plus de ça, les cochons c'est un petit peu princesse. Quand il pleut ou qu'il y a du vent, ils restent dans leur bâtiment donc la haie, c'est vrai que ça permet de couper le vent." Elle va même apporter "des petites gourmandises, quand il y a des chenilles qui arrivent ou des petits fruits qui tombent de la haie."

Le bien-être des animaux est une notion très importante pour Anne-Lise, qui a repris l'exploitation de ses parents depuis un an. © Radio France - Noémie Philippot

À travers ces actions, le collectif veut éduquer sur les questions d'environnement et montrer que plus il y a de haies, mieux c'est. En préparant ce projet, ses membres ont appelés différentes associations impliquées sur le sujet ainsi que la fédération de chasse, "chaque fois ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en gros, plus vous plantez de haies, mieux c'est car ça a un intérêt dans tous les cas" souligne Tanguy, l'un des membres de Si on plant'Haies. L'un des objectifs est d'éveiller l'intérêt pour ces plantations d'autres groupes citoyens ou même de collectivités locales.

Le collectif espère donc multiplier ces opérations de plantation, il est donc à la recherche d'autres agriculteurs qui souhaitent replanter des haies sur leur exploitation - c'est entièrement gratuit. Si on plant'Haies cherche également des bénévoles à l'année pour assurer l'organisation de ces plantations.