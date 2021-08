Périgueux : des nichoirs à chauve-souris installés dans le futur quartier d'affaires de la gare

Deux boîtes grises trônent depuis début juin au sommet d'un monticule juste à côté de la gare de Périgueux. L'une toute mince, l'autre plus grande et plus épaisse. Le symbole dessiné dessus donne un indice sur leur utilité : il s'agit de nichoirs à chauve-souris. Ils ont été installés dans ce qui sera d'ici quelques années le quartier d'affaires du Grand Périgueux.

Les deux nichoirs peuvent abriter jusqu'à 130 chauve-souris

Les travaux de cet immense projet ont déjà commencé, avec d'abord la destruction de bâtiments. Ils étaient justement la maison initiale des chauve-souris. Dès lors, le Grand Périgueux avait l'obligation de leur proposer un nouveau toit. Ces deux nichoirs sont d'ailleurs une exception dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Aucun autre n'est aussi grand.

Le plus petit des deux nichoirs peut accueillir jusqu'à une trentaine de petits mammifères, le plus grand une centaine. "Mais en réalité, on ne sait pas combien il y en aura, avoue Bruno Dalongeville, qui a fabriqué les maisons avec son association Les Enfants du pays de Beleyme. Si elles souhaitent revenir, elles ont de quoi pour s'abriter, se reposer. Et chasser".

Un espace d'un demi hectare laissé à la biodiversité

Sur ce futur quartier d'affaires, un demi-hectare sera laissé tel quel, sans aucun aménagement. "Il sera réservé pour la biodiversité. Cela va permettre _la présence d'insectes, qui sont d'ailleurs la nourriture des chauves-souris_", évoque Maxime Cosson, le directeur de l'antenne Dordogne du Conservatoire des espaces naturels en Nouvelle-Aquitaine. Sur cet espace, des abris pour les reptiles, les lézards doivent aussi être installés.

Du côté du quartier d'affaires en lui-même, les travaux d'une partie des bâtiments doivent commencer en septembre. La fin est prévue pour 2023.