Biodiversité : "Il faut des plans d'action pour les espèces les plus menacées", selon Allain Bougrain-Dubourg

Invité de "Ma France", la nouvelle émission de France Bleu animée par Wendy Bouchard, l'ex-présentateur, militant écologiste et président de la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux), Allain Bougrain-Dubourg a plaidé ce lundi pour la mise en œuvre de mesures dédiées à la préservation des espèces les plus menacées, alors que nombre de spécialistes alertent sur l'effondrement actuel de la biodiversité, certains évoquant une "sixième extinction de masse". Selon l'Union internationale de conservation de la nature (UICN), qui étudie 138.374 espèces, près de 30% sont aujourd'hui "menacées".

Plans d'action pour la biodiversité

"Le déclin continue de s'aggraver pour un certain nombre d'entre elles", a commenté Allain Bougrain-Dubourg citant les requins et les raies. 37% sont désormais dans les catégories menacées, contre 24% en 2014. Le dernier baromètre du vivant publié samedi par l'organisation, à l'occasion de son congrès mondial à Marseille, montre que la situation a évolué pour "près de 600 espèces", a-t-il précisé. Il reste toutefois des raisons d'espérer, a-t-il ajouté : "Sept espèces de thon, davantage exploitées que les autres, se portent mieux, c'est notamment le résultat des mesures prises, de l'instauration de quotas de pêche pour les thons rouges en Méditerranée."

"L'enjeu est désormais de mettre au même niveau le climat et la biodiversité", a défendu le président de la LPO. "Si on le fait effectivement, ça signifie qu'on ne pourra plus prendre de mesures politiques, économiques, qui impacteront la biodiversité, comme on le fait actuellement sur le climat. Cela voudra dire qu'on pourra enfin rehausser le budget accordé à la biodiversité", a-t-il poursuivi.

"C'est bien de dire que l'on va sauver la Méditerranée", a insisté Allain Bougrain-Dubourg, faisant référence à la récente promesse d'Emmanuel Macron de créer des aires de protection, "mais il faut des plans d'action auprès des espèces les plus gravement menacées. Dans les années 70, il restait moins de 10 couples de cigognes blanches en France, aujourd'hui y en a 3.000 car on s'est battus (...) On pourrait multiplier les exemples, donc je voudrais qu'on soit en proximité des espèces les plus fragiles et qu'on agisse en conséquence".

40% de l'économie mondiale dépend de la nature

"On commence à se rendre compte de notre dépendance à l'environnement", a martelé l'ex-présentateur télé. "40% de l'économie mondiale repose sur les services rendus par la nature, qu'ils s'agissent des ressources halieutiques - les poissons - des forêts, avec tous les bienfaits qu'elles procurent... Or, ces services rendus par la nature sont en déclin de 60% à cause de la déforestation, du dérèglement climatique etc. Et cela impacte directement l'économie mondiale."

Selon Allain Bougrain-Dubourg, deux priorités devraient être inscrites à l'agenda politique : "revisiter l'agriculture mondiale (arrêter de faire du soja en Amérique du sud, de déforester) ; contrôler l'artificialisation des sols car le béton et l'asphalte rongent les terres agricoles et naturelles, cela représente 60.000 hectares en France chaque année, c'est colossal."

"Nous sommes l'espèce dominante sur la planète nous avons un devoir éthique vis-à-vis des plus faibles dont on dépend, les plantes et les animaux", a-t-il conclu.