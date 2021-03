Biodiversité : l'éléphant de forêt d'Afrique désormais "en danger" d'extinction

C'est un nouveau symbole fort de l'érosion de la biodiversité sur notre planète. Le plus grand animal terrestre, l'éléphant de forêt d'Afrique, fait désormais partie des 37.480 espèces menacées recensées par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui publie ce jeudi 25 mars sa nouvelle liste rouge des animaux menacés. Victime des braconniers et de la destruction de son habitat, Loxodonta cyclotis, plus petit que son cousin des savanes et vivant essentiellement dans les forêts d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, a vu sa population chuter de 86% en 30 ans et il est désormais considéré comme en danger critique d'extinction, selon l'UICN.

Les éléphants de savane (Loxodonta africana) dont la population a diminué d'au moins 60% ces 50 dernières années, est pour sa part classé "en danger". La classification des deux espèces par l'UICN "souligne les pressions constantes auxquelles doivent faire face ces animaux emblématiques", a souligné Bruno Oberle, le directeur général de l'organisation, une des principales ONG mondiales œuvrant pour la préservation de la biodiversité, auprès de l'AFP. Il y a 50 ans, environ 1,5 million d'éléphants sillonnaient le continent africain. Lors du dernier recensement des grands mammifères en 2016, on n'en dénombrait plus que 415.000.

Destruction de l'habitat et braconnage

"Ce sont vraiment des baisses marquées", a expliqué à l'AFP, Benson Okita-Ouma, de l'ONG Save the elephants et co-président du groupe des spécialistes des éléphants d'Afrique au sein de l'UICN. Selon lui, "cette classification doit nous servir d'avertissement, si nous n'inversons pas le cours des choses nous avons de bonnes chances de voir ces animaux frappés d'extinction".

La chute du nombre de spécimens pour les deux espèces s'est accélérée depuis 2008, quand le braconnage pour les défenses en ivoire s'est intensifié, pour atteindre son apogée en 2011. Et même si le phénomène a perdu en intensité, il continue de menacer les éléphants, souligne l'UICN.

La destruction de l'habitat des éléphants pour augmenter la surface des terres agricoles ou l'exploitation forestière inquiètent également Benson Okita-Ouma : "Si nous ne planifions pas correctement notre exploitation de la terre, il y aura des formes indirectes de mort". Les éléphants de forêt occupent aujourd'hui seulement un quart de leur territoire originel et les populations les pus importantes se trouvent au Gabon et au Congo. L'éléphant de savane préfère un habitat plus ouvert en Afrique sub-saharienne. La chute de l'activité humaine avec la pandémie de Covid-19 a toutefois permis à ces animaux de "recoloniser" certaines zones dont l'activité humaine les avait chassés.