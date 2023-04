Biodiversité : la goélette scientifique Tara reprend la mer pour une mission le long des côtes européennes

La goélette Tara prend à nouveau le large ! Le voilier-laboratoire, de 36 mètres de long, quitte Lorient ce dimanche pour une nouvelle expédition scientifique. Pendant deux ans, scientifiques, chercheurs et marins vont longer le littoral européen et ausculter l'impact des pollutions sur la biodiversité. Le parcours de 13.780 miles nautiques (25.520 km), passant par l'Atlantique, la Manche, la mer du Nord, la Baltique et la Méditerranée, s'inscrit dans une mission plus large entre terre et mer baptisée TREC ("Traverser les côtes européennes").

Prélèvements dans le sol et les sédiments

Sur des lignes imaginaires le long des côtes européennes, les chercheurs vont procéder à des prélèvements dans le sol, dans les sédiments, sur les aérosols marins et terrestres, ainsi que dans les eaux côtières et en mer. TREC comptera ainsi 120 sites d'échantillonnages côtiers, dans 46 régions de 22 pays européens, entre 2023 et 2024. La biodiversité planctonique et la présence de pesticides, médicaments, métaux, etc., seront analysées pour mieux comprendre comment elles interagissent.

C'est "un énorme trésor", a estimé ce dimanche sur franceinfo Romain Troublé, le directeur général de la Fondation Tara Océan, qui permettra de comprendre "le transfert de pollution chimique entre la terre et la mer, de comprendre aussi cette biodiversité qui à terre et qui est en mer et comment elle est affectée par cette pression de pollution". "Le littoral condense beaucoup de population, d'habitants, d'activités… Il y a aussi les bassins versants, tout ce qu'on met dans nos vallées, dans nos forêts. Tout cela, finalement, fini un jour par les fleuves à la mer. Et c'est vraiment là, qu'il y a le plus de pression. La qualité de l'eau, c'est la qualité de vie", a-t-il résumé sur franceinfo.

Un travail de collecte inédit

Ce travail de collecte est inédit, puisque la goélette Tara va devoir naviguer le long des côtes en liaison avec un autre navire, qui restera lui à terre et sur lequel se trouvera un laboratoire : "Cela va être compliqué d'accorder un bateau qui est en mer, qui est sujet aux intempéries, aux marrées, au courant, au trafic maritime et en même temps avoir un bateau qui sera en face de nous, sur terre, et qui nous suivra en même temps. C'est un beau challenge", a reconnu l'explorateur.

Cette exploration a nécessité "trois ans de travail en amont". Les données récoltées seront ensuite analysées par plus de 500 chercheurs, les premiers résultats devraient connus "d'ici deux ou trois ans".

Au total, plus de cent laboratoires sont impliqués dans le projet dont le CNRS et l'EMBL. "C'est énorme, ça nous dépasse complètement mais au départ, il faut aller en mer et mettre les mains dans l'eau pour aller chercher tout ça", a conclu Romain Troublé.

Lors de la présentation de la mission en mars, Edith Heard, la directrice générale de l'EMBL, avait comparé l'expédition à celle menée au XIXe siècle par Charles Darwin, père de la théorie de l'évolution, sur le navire Beagle. "Je pense que ça va donner lieu à plein de découvertes" voire "peut-être même des nouvelles théories", avait lancé la scientifique.

La dernière expédition s'est terminée en octobre

Lors de sa dernière expédition, terminée mi-octobre 2022, Tara avait parcouru 70.000 km autour du globe pendant près de deux ans, réalisant des milliers de prélèvements de micro-organismes dont l'analyse doit permettre de mieux comprendre le fonctionnement du plancton océanique.

La goélette Tara lors de son retour à Lorient en octobre 2022 © AFP - FRED TANNEAU

Au cours de son trajet, les scientifiques avaient réalisé près de 25.000 prélèvements de micro-organismes marins (virus, bactéries, prostites, animaux, etc.).