Pyrénées-Orientales : Les animaux victimes des voies rapides

Les voies rapides sont particulièrement dangereuses pour les animaux. Les membres du Groupe ornithologique du Roussillon (GOR) comptabilise les cadavres sur une portion de la RN116, entre Le Soler et Ille sur Tet depuis huit ans. Cette association surveille l'état de la biodiversité dans le Languedoc-Roussillon.

Ce chiffre ne révélerait qu'une partie du problème : "d'abord parce que nous ne passons pas tous les jours sur cette portion, mais aussi parce que les services routiers retirent rapidement les cadavres qui jonchent les bas cotés des routes" explique Yves Aleman, secrétaire du groupe ornithologique du Roussillon. "Il pourrait y avoir dix, voire vingt fois plus de décès".

La portion de route, en deux fois deux voies, est placée à proximité de la rivière de la Têt, un lieu qui attire beaucoup les animaux. "l'aménagement qui pose le plus de problème, ce sont les séparations en béton entre les deux sens de circulation" indique Joseph Hiard, le président du GOR. Pendant parfois plusieurs kilomètres, cette séparation est étanche et ne permet pas aux plus petits mammifères de sauter par-dessus. Ce sont ces mêmes petits mammifères que l'on retrouve dans les plus accidentés. Les hérissons par exemple "on le sait bien, tout à chacun, en prenant sa voiture, voit régulièrement des hérissons écrasés, se désole Yves Aleman à tel point que le hérisson d'Europe fait l'objet d'une attention particulière, c'est une espèce qui est en très très forte diminution". On retrouve aussi la Genette, particulièrement touchée avec 39 accidentées.

Les mammifères représentent deux tiers des observations. L'association a détecté quatre secteurs particulièrement dangereux sur la nationale, entre le Soler et Ille sur têt. L'objectif, c'est maintenant de pouvoir échanger avec la direction des routes : " Il faut trouver des aménagements pour limite la mortalité. Par exemple, la pose de clôtures à mailles fines en bordure de ces routes, ou encore des effaroucheurs pour les oiseaux".

Ces données sont sur le site internet Faune-LR.org. Depuis sa création, il réunit plus d'un million d'informations sur la biodiversité du Languedoc-Roussillon.