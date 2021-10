Biodiversité : très belle année pour les oiseaux migrateurs du col d'Organbidexka

Les yeux rivés vers le ciel derrière leurs jumelles, une quinzaine de passionnés scrutent l'horizon à la recherche d'oiseaux migrateurs. "On regarde vers le Nord et l'Est, d'où ils viennent, on les signale et on les suit du regard jusqu'à ce qu'ils dépassent la crête, au Sud" explique Yohan Meuraillon, salarié de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et en charge du suivi des oiseaux migrateurs. Munie de compteurs manuels, c'est à l'ancienne que toute la trompe compte les oiseaux, puisque le protocole précise que pour être compté, un oiseau doit être vu à l'œil nu ou aux jumelles (ou à l'œil nu ou à l'oreille pour les passereaux), et cette année, ils sont particulièrement nombreux.

"Une année exceptionnelle"

De mémoire, rarement les oiseaux migrateurs n'avaient été aussi nombreux. "Surtout en milans royaux, nous avons fait des scores absolument fous" précise Héloïse, en stage à la LPO. Alors que 7387 individus avaient été comptés l'an dernier, "on en est à plus de 12 000, et il reste encore un mois" se réjouit l'étudiante. "C'est la preuve que la politique de préservation des espèces porte ses fruits" renchérit Yohan Meuraillon. Comme les milans, d'autres espèces se portent particulièrement bien, avec de nombreux jeunes effectuant les migrations : c'est le cas de la cigogne blanche, de la cigogne noire, de l'épervier d'Europe, du busard de roseaux...

Attention néanmoins à ne pas se laisser piéger par les chiffres : "ces chiffres montrent tous les oiseaux qui passent par le col de d'Organbidexka, explique Yohan. Il faut les comparer avec les autres sites d'observation, pour être sûr que là-bas aussi ça augmente, et que tous les oiseaux ne choisissent pas de passer au même endroit par exemple en raison de la météo." Un site internet recense d'ailleurs les comptages au jour le jour : trektellen.

Sensibiliser et transmettre

Tous les observateurs du col d'Organbidexka ne sont pas des professionnels, loin s'en faut. "Ce sont des bénévoles, qui nous aident et à qui nous transmettons des savoirs" opine Yohan. C'est le cas de Timothée : "on aide à compter et à recenser les oiseaux, mais on apprend aussi à reconnaître les différentes espèces, en fonction de leur taille, de leurs couleurs, ou de leur cri" révèle le jeune homme. Les amateurs d'oiseaux comptent aussi les coups de feu, afin d'estimer le nombre de pertes que peuvent enregistrer certains oiseaux comme les palombes, qui passent dans la région en pleine période de chasse.

Il y a également un travail de sensibilisation à faire, "notamment auprès des curieux qui viennent voir ce qu'on fabrique", car toutes les espèces ne profitent pas de la dynamique positive. Certaines espèces sédentaires comme l'aigle royal, le gypaète ou le vautour fauve se portent plutôt bien "même s'il faut rester attentif" alors que d'autres, comme le busard cendré ou le busard Saint-Martin, qui ont des effectifs relativement bas.