La ville et l'Eurométropole de Strasbourg lancent l'application BirdLab, qui permet de reconnaître les oiseaux qui picorent sur une mangeoire et d'observer les interactions entre espèces.

A Strasbourg, une appli pour mieux connaître et observer les oiseaux

Pour utiliser l'application, il faut deux mangeoires identiques et des graines de tournesol.

Ce week-end du 29 et 30 janvier, la Ligue de Protection des Oiseaux organise un comptage national des oiseaux de jardins. Une forme de science participative qui permet à chacun d'observer les oiseaux dans son jardin et d'aider les scientifiques à recenser les espèces. A Strasbourg, l'Eurométropole lance de son côté l'application BirdLab, un jeu qui permet d'identifier les oiseaux qui viennent picorer.

Cette appli, c'est avant tout un jeu pour apprendre à reconnaître les oiseaux. Pour y jouer, il faut disposer de deux mangeoires identiques, et les remplir de graines de tournesol. "Imaginons qu'une mésange charbonnière arrive et vienne se poser sur la mangeoire, il suffit de reproduire les mouvements de la mésange d'une mangeoire à l'autre directement sur votre téléphone pendant cinq minutes" explique Mina Charnaux, chargée de mission à la ville de Strasbourg et à l'Eurométropole. "La partie commence à la première observation."

Les données collectées par les utilisateurs seront ensuite envoyées au Museum d'histoire naturelle de Paris. © Radio France - Léonie Cornet

Récupérer des données scientifiques

Grâce à ce jeu, vous pourrez reconnaître 24 espèces d'oiseaux et reproduire leurs mouvements sur votre téléphone. Pour Mina Charnaux, c'est surtout un moyen d'aider les scientifiques. "Ca fait plaisir en tant qu'observateur, mais ça permet surtout de récupérer des données."

Ces données seront envoyées ensuite au Muséum d'histoire naturelle de Paris, pour aider les scientifiques à mieux comprendre les comportements des oiseaux. "Le principe c'est de faire en sorte que cette observation de la biodiversité, ce ne soit pas quelque chose de réservé aux naturalistes. Quand on apprend à connaitre, on protège mieux".

BirdLab est donc un jeu auquel on peux participer tout l'hiver en restant dans son jardin. Si vous n'avez pas de jardin, six mangeoires publiques d'observations sont installées à Strasbourg : au parc de l'Etoile, au parc de l'Orangerie et au Musée d'Art Moderne.