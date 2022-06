Bivouac dans les parcs naturels en Isère, où en est on ?

Avec les fortes chaleurs, l'appel de la montagne est de plus en plus présent et le bivouac a la cote. Mais certains randonneurs n'ont pas le comportement adapté et la sur-fréquentation des parcs naturels en Isère a un impact sur la nature. Voilà ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire en bivouac.

Depuis la fin de la première vague de Covid-19, les parcs naturels de l'Isère ont vu leur fréquentation augmenter. Par exemple, sur l'ensemble du Parc national des Écrins, situé à cheval entre l'Isère et les Hautes-Alpes, le nombre de visiteurs a augmenté de 30% entre 2019 et 2020. Cet afflux de personnes engrange évidemment des problèmes, notamment sur le bivouac. Il ne suffit pas de poser sa tente n'importe où et n'importe quand. Il y a certaines règles à respecter.

Les lieux interdits

Plusieurs lieux sont entièrement interdits au bivouaqueurs en Isère. Dans la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse par exemple, le bivouac sous tente est interdit pour les mois de juillet et août. Vous pouvez quand même venir dormir sur place mais à la belle étoile. "C'est une manière de dissuader les gens de venir et surtout ceux qui n'ont pas les bons comportements. Par exemple, nous avons déjà eu plusieurs groupes qui viennent pour faire la fête avec de la musique et de l'alcool. Il faut comprendre qu'une réserve naturelle est un lieu à part, fragile et qu'il faut la protéger", explique Simon Lebret, garde animateur dans cette réserve naturelle.

Depuis janvier, un arrêté municipal pris par la commune de Chichilianne, interdit également le bivouac sur la prairie sommitale du Mont-Aiguille dans le Vercors. C'est un milieu fragile et certains soirs de juin 2021, plus d'une cinquantaine de tente avaient été dénombrées au sommet. Cette interdiction ne devrait pas être levée prochainement. Dans les autres parties du parc naturel régional du Vercors, de Chartreuse et au sein du parc national des Écrins, le bivouac est toléré de 19h à 9h. "Il faut quand même se renseigner car certaines communes prennent des arrêtés pour l'interdire", détaille Mathias Magen, chargé de tourisme au sein du parc national des Écrins.

Les bonnes pratiques

Si vous décidiez de partir, il faut avoir les bons gestes en tête. Ils sont quasiment partout les mêmes. Par exemple, la plupart du temps vous ne pouvez pas faire de feu, il faut penser à prendre un réchaud. Et si finalement, vous en allumez un, il faut penser à bien l'éteindre. Vous ne pouvez pas non plus venir avec une enceinte, laisser vos déchets sur place ou encore cueillir des fleurs et des plantes. "C'est un endroit où les animaux vivent alors si on laisse la moindre chose derrière nous, ça peut directement avoir un impact sur eux", insiste Simon Lebret. Attention également aux animaux de compagnie, les chiens notamment. Ils sont interdits dans la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse et dans le cœur de parc aux Écrins. La plupart des parcs ont des signalétiques à leurs entrées qui permettent de prendre connaissance des règles en vigueur. Si elles ne sont pas claires, il faut se renseigner auprès des parcs et des offices de tourisme concernés.

Tous les lieux ne sont pas adaptés pour poser sa tente. "On peut avoir envie de s'installer sur une belle portion de colline mais l'endroit peut appartenir à quelqu'un donc il faut savoir ça avant de partir", met en garde Simon Lebret. Certains randonneurs peuvent aussi avoir envie de camper à côté d'un refuge car c'est une présence rassurante. "Il faut, en amont, échanger avec le gardien du refuge car il sera en capacité de dire aux personnes où s'installer", ajoute Mathias Magen.

La prévention

Malgré les interdictions et les règles en vigueur, certains ne respectent toujours pas les consignes. Pour tenter de sensibiliser les visiteurs, les parcs mettent souvent en place des actions, en amont et pendant les périodes de grande fréquentation. Par exemple, trois personnes en service civique sont présentes tout l'été sur le site de La Molière dans le parc naturel régional du Vercors. Ils sont là pour accueillir et informer les randonneurs. Dans la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, ce sont plusieurs guides de moyenne montagne qui sont missionnés pour aller à la rencontre des touristes.

Le parc national des Écrins lui, a lancé toute une campagne en amont de l'été. "Les dernières années, nous avons fait face à une nouvelle clientèle en montagne qui n'était pas forcément au courant des usages. Pour essayer de toucher le plus de monde possible, nous diffusons, sur nos réseaux sociaux, des vidéos très courtes et ludiques. Elles permettent de sensibiliser avec un côté plus léger", assure Mathias Magen.