Bivouaquer en montagne dans les Alpes : pas n'importe où, pas n'importe comment !

La préfecture de Savoie autorise les bivouacs à condition de ne pas se déplacer durant les horaires de couvre-feu entre 23 heures et 6 heures du matin. Pour le reste, le message est clair : c'est "pas n'importe où" et "pas n'importe comment" !

Le bivouac n'est pas le camping !

Que ce soit au Parc naturel régional du massif des Bauges ou à celui de Chartreuse, une règle commune : vous devez planter votre tente au coucher du soleil et l’avoir enlevé aux premières heures du jour. En dehors des réserves naturelles, dans les alpages, vous êtes chez des propriétaires privés. Comme le rappelle Lucie Bednarek, chargée de mission Natura 2000 au Parc de Chartreuse : "On dit souvent que la montagne appartient à tout le monde. Ce n'est pas vrai. En dehors des zones de réserve naturelle, on est chez des propriétaires privés. c'est une chance de pouvoir sillonner librement en montagne. Le bon comportement est de leur demander l'autorisation. De ne pas s'installer au milieu des champs et surtout de ne pas les saccager. C'est leur outil de travail." Et on le rappelle, lever les voiles aux aurores.

Dans le parc national de la Vanoise, c'est plus contraignant : quelques emplacements de bivouac dédiés, près des refuges. Camping sauvage strictement interdit. Bivouac seulement pour une nuit. Départ à 8 heures du matin.

Aucune trace de son passage

Sujet un peu tabou, le braséro sauvage pour partager les saucisses est un grand classique. Les feux de camp sont interdits dans les parcs. Ailleurs, c'est autorisé mais pas à moins de 200 mètres des forêts, conformément au code forestier français en vigueur toute l'année. Les chiens sont le plus souvent interdits et il faut ramener tous ses déchets, même ceux qui sont prétendument bio-dégradables. En résumé, vous ne devez laisser aucune trace de votre passage.