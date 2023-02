Blagnac expérimente les serviettes en tissu dans les cantines scolaires

Nouveauté ce lundi 6 février 2023 dans les cantines de trois écoles de Blagnac, les serviettes en papier sont remplacées par des serviettes en tissu. Le but : sensibiliser les plus jeunes à la lutte contre le gaspillage et à la préservation des ressources. C'est une des propositions d'un atelier citoyen. Les parents fourniront deux serviettes en tissu par semaine à leur enfant marquées à son nom.

Un arbre abattu tous les 4 jours

Si l'expérimentation se révèle concluante, elle sera généralisée à toutes les écoles de la commune à la rentrée prochaine.

La Ville fournit 2300 repas scolaires et jusqu'à présent autant de serviettes en papier, l'équivalent d'un arbre abattu tous les quatre jours.

L'expérimentation s'accompagne d'une sensibilisation à l'environnement encore plus large explique Camille Mayzoué, l'adjointe au maire déléguée à l'environnement : "avec ces serviettes économisées on va proposer des ateliers de sensibilisation en mettant en place par exemple des bornes afin que les enfants à l'issue du repas y jettent leurs déchets et soient sensibilisés au gaspillage alimentaire . Il fallait y penser, c'est une mesure simple à mettre en place et on espère que ça séduira parents, enfants et grands-parents qui ont connu les serviettes en tissu dans leur jeune enfance".

Les écoles de Blagnac pilotes de cette expérimentation sont René Cassin, les Prés et Saint-Exupéry.