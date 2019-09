Blain : le maire hausse le ton sur les déchets sauvages

Il ne supporte plus que les dépôts sauvages de déchets coûtent 50 000 euros par an à sa commune. Le maire de Blain, Jean-Michel Buf appelle au civisme de tous et hausse le ton. Ce sujet récurrent a été tristement mis en lumière le mois dernier avec la maire du mort de Signes dans le Var.