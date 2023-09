Blamont : le projet de chauffage urbain cité en exemple au congrès de l'association des maires ruraux

Au départ, il y a six ans, il s'agissait de chauffer la maison pour tous et la mairie de Blamont. Puis, la réflexion s'est étendue aux chaudières au fioul des écoles. L'idée de réseau de chauffage urbain au bois irriguant tous les bâtiments publics de la commune est avancée. Et si on en profitait pour servir l'Ehpad et le collège, confrontés au même problème de chaudières vieillissante ?

ⓘ Publicité

"Et c'est le début d'un véritable parcours du combattant pour convaincre les collectivités en charge de cet Ehpad et ce collège", explique Fabrice Humbert, maire adjoint de Blamont qui pousse ce projet depuis le début. "Pas facile pour une petite commune de 1200 habitants d'emmener des partenaires de cette taille. Heureusement, très vite, tout le monde a mesuré l'intérêt d'une telle opération".

"Avec ce réseau, on va réduire de 84 % les émissions de gaz à effet de serre de la commune", explique Fabrice Humbert, maire adjoint © Radio France - Christophe Beck

Le projet de chaufferie plaquette est donc sur les rails. Reste à trouver un porteur pour cet ambitieux projet. "La commune de Blamont n'a pas les épaules pour cela", confie Fabrice Humbert. Le syndicat d'énergie du Doubs, le Syded, qui accompagne les communes de moins de 2000 habitants dans le domaine des énergies renouvelables est sollicité. Il accepte de financer et piloter le projet. Une régie sera créée

Pour le syndicat, c'est une grande première qui servira de modèle de projet vertueux à dupliquer. Le projet sera cité en exemple lors du congrès national des maires ruraux les 29 et 30 septembre à l'Alpe d'Huez.

Avec ses dix sites publics raccordés, le réseau de chauffage urbain de Blamont permettra de réduire de 84 % les émissions de gaz à effet de serre de la commune. L'équivalent de 183 voitures sur la route.

Concernant le calendrier de ce réseau de chauffage de Blamont, le projet définitif est attendu pour la fin de l'année. le début du chantier au milieu de l'année 2024 pour une mise en service en juillet 2025.