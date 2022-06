Bléré : la préfecture prolonge les interdictions liées à la pollution autour de l'ancienne fonderie

La préfecture d'Indre-et-Loire prolonge jusqu'au 15 juillet l'interdiction de puiser de l'eau ou de manger des fruits et légumes qui ont poussé dans un rayon de 500 mêtres autour de l'ancienne Fonderie Autocast, à Bléré. Des habitants de Bléré et la Croix-en-Touraine sont concernés par cette interdiction qui est en vigueur depuis le 22 avril. Elle avait été décidé après la découverte d'une pollution des sols par du plomb et des hydrocarbures, notamment.

On va peut-être découvrir qu'on a laissé des gens s'empoisonner sans aucun contrôle, sans rien du tout - François, un habitant de Bléré dont le jardin est à 150 mêtres de la fonderie

La préfecture a demandé des analyses complémentaires dont elle attend encore les résultats. Après avoir organisé une première réunion d'information pour les riverains le 12 mai, les services de l'Etat en ont programmé une autre qui aura lieu le 6 juillet.