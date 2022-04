Bléré : la consommation de végétaux interdites autour de l'ancienne usine Autocast pour pollution

La préfecture d'Indre-et-Loire publie un arrêté interdisant la consommation de végétaux produits dans un rayon de 500m autour de l'ancienne fonderie Autocast, à Bléré. Les analyses montrent une pollution du sol aux métaux lourds. L'utilisation de l'eau des puits et forages est interdite.

L'arrêté d'interdiction de consommation des fruits et légumes court jusqu'au 15 juin.

Les récentes analyses effectuées aux abords du site ont révélé une pollution "chronique" du sol aux métaux lourds (plomb, cuivre, zinc, hydrocarbures). La mairie de Bléré, propriétaire du site, va devoir missionner un bureau d'analyse pour réaliser des études complémentaires.