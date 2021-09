Blue Observer, la nouvelle entreprise bretonne qui veut prendre le pouls de l'océan

Créée en février 2021 à Brest, Blue Observer ambitionne d'explorer, comprendre et préserver les océans et les mers du globe. Cette jeune entreprise de huit salariés naviguera dans des zones maritimes reculées pour permettre aux scientifiques et aux industriels de prendre des mesures ou de récolter des échantillons. Pour ce faire, elle a racheté l'ancien bateau "Adrien" de Jean-Luc Van Den Heede, un plan Vaton détenteur depuis 2004 du record du tour du monde à l'envers (122 jours). Prochainement rebaptisé "Iris", le navire est en cours de rénovation. Bardé d'instruments, il doit prendre la mer le 2 novembre pour une expédition inaugurale de 9.600 milles dans l'Atlantique, via Woods Hole (Etats-Unis) et l'île de Sainte-Hélène, au large de la Namibie.

Le skipper brestois Eric Defert, capitaine du bateau et président de Blue Observer. © Radio France - Nicolas Olivier

Déployer 100 flotteurs Argo

Le voilier français va notamment larguer une centaine de capteurs flottants à des points GPS précis pour enrichir le maillage du réseau mondial Argo. "Ces flotteurs mesurent surtout la température et la salinité sur toute la colonne d'eau, ce qui permet d'étudier le climat et de prévoir la météo", explique Mathieu Belbéoch, directeur d'OceanOPS, qui coordonne cette mission. Mais ce n'est pas tout. Des aérosols seront aussi prélevés en haute-mer pour le compte de l'université canadienne de Laval et de l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand.

Blue Observer c'est une autre manière de faire de l'océanographie selon Jean-Pierre Blin, son directeur général : "on a voulu une approche un peu différente, déjà quelque chose de décarboné avec le recours à la voile, et un fonctionnement plus flexible avec une capacité à monter des projets plus rapidement."

La première expédition, d'un coût d'environ 300.000 euros pour 99 jours de mer, embarquera deux tonnes et demi de matériel et un équipage mixte de six personnes, dont un ingénieur et une biologiste. La société est déjà en contact avec de futurs clients.