Boën-sur-Lignon : regain de mobilisation contre le projet de centrale à bitume

Boën-sur-Lignon, France

Nouvelle étape dans le projet d'installation de l'entreprise de travaux publics Stal à Boën-sur-Lignon. Une enquête publique complémentaire a lieu jusqu'au 28 septembre, date de la dernière permanence du commissaire enquêteur à la mairie de la commune.

Vente de maison annulée

Dès le début du mois, Jean-Claude, habitant de Villars, est venu le trouver. "J'étais sur le point de vendre la maison de mes parents. Juste avant la signature du compromis, les acheteurs ont su pour la centrale à bitume. Ils m'ont dit craindre pour la santé de leur famille et qu'ils préféraient ne pas prendre de risque". La maison de ses parents décédés se trouve à un kilomètre au sud de la ZAC où Stal TP souhaite ouvrir une agence de travaux assortie notamment d'une centrale d'enrobage.

Près de 2 700 avis défavorables l'an dernier

Inquiétude pour la santé, le cadre de vie et aussi l'environnement. L'association d'opposants espère peser dans cette enquête avec une étude réalisée par un ingénieur expert auprès de la cour d'Appel de Lyon. "C'est une étude hydrogéologique qui montre que Stal TP s'installerait en amont de la chaine des étangs du Forez et que toute pollution ira directement dans les étangs. C'est flagrant", assure le président de Cesse Goudron, Jean-Baptiste Voron.

L'association bat le rappel des troupes d'autant que cette fois les avis peuvent s'exprimer aussi sur le site internet democratie-active.fr. L'an dernier, lors de l'enquête publique initiale, les registres avaient enregistré près de 2 700 avis défavorables, contre 40 favorables.

Le commissaire enquêteur avait émis deux réserves. L'une sur l'impact sanitaire, réclamant de nouvelles évaluations ; l'autre sur les problèmes de circulation routière au sein d'une ZAC où se trouvent aussi un collège, un Ehpad et un supermarché...

Sur ce point, la solution semble être apportée par l'agglomération Loire-Forez et le département de la Loire. Les deux collectivités se disent prêtes à aménager une nouvelle entrée sur la zone d'activités, de façon à ce que les véhicules de travaux publics disposent d'un accès réservé, distant de l'entrée principale de Champbayard.

On ne peut pas sanctuariser totalement ces zones, Alain Berthéas

"Le Département prend ses responsabilités, explique Alain Berthéas. Il est cohérent de faire en sorte que cette zone soit totalement sécurisée pour bien séparer les flux". Contradiction aux yeux des opposants qui pointent le discours de protection des étangs et cet accès dédié aux poids-lourds. Le conseiller départemental et également président de Loire-Forez rétorque : "Quand on crée une zone d'activité, on développe des nuisances (...). On ne peut pas sanctuariser les zones sur lesquelles nous sommes". "Surtout au regard de la réalité économique, poursuit Alain Berthéas. Nous sommes en déficit d'emplois par rapport au nombre d'actifs. Commençons par essayer de rapprocher les emplois des lieux de vie des gens pour améliorer les questions de mobilité".

Nous voulons continuer à nous développer au cœur de la nouvelle Région en restant indépendant, Anthony Stal

De son côté, le patron du groupe Stal TP, basé à Chassieu (69) explique qu'il installerait avant tout une agence de travaux publics à Boën, comme celle qu'il a déjà à La Talaudière. Le dirigeant évoque une "grosse activité" dans la plaine et l'intention de "poursuivre le développement du groupe [en étant] au cœur de la nouvelle Région" (issue de la fusion entre Auvergne et Rhône-Alpes, ndlr).

"La centrale est un outil indispensable à notre indépendance", précise Anthony Stal, la troisième composante du projet étant un centre de recyclage. "Aucune installation de ce type n'existe dans la Loire", poursuit-il, elles sont détenues par des grands groupes nationaux. Stal TP table sur la création de 20 emplois au départ, 50 à plus long terme.

A. Stal : "C'est grâce à la centrale [à bitume] qu'on espère créer des emplois en plus des 20 postes de départ Copier