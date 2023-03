Boën-sur-Lignon : une nouvelle manifestation contre le projet de centrale à bitume

L'annonce de l'arrivée de Stal TP à Boën-sur-Lignon (Loire) remonte à janvier 2016. Sept ans après, l'entreprise de terrassement et de voirie n'a toujours pas investi le terrain de trois hectares situé dans la zone d'activités de Champbayard, à quelques centaines de mètres d'un collège, d'un Ehpad, mais aussi d'habitations et d'étangs. Les opposants dénoncent l'impact de la future centrale à bitume sur la santé et l'environnement et ont multiplié les recours . Un jugement en appel est d'ailleurs attendu dans les prochaines semaines.

Mais une enquête publique lancée le 20 février 2023 par Loire Forez agglomération sur le plan local d'urbanisme (PLU) de Boën-sur-Lignon pourrait être un autre recours. "L'installation de la centrale Stal est subordonnée à la création d'une nouvelle route d'accès sur la ZAC de Champbayard, c'est interdit par le PLU, et là tout d'un coup le PLU doit changer pour que cette route puisse s'installer pour des raisons de sécurité routière", explique Simon Bourg. Il est membre du collectif Bol d'oxygène et adhérent de l'association CESSE Goudron, qui appellent le plus grand nombre à participer à cette enquête publique. La nouvelle manifestation organisée samedi (10h sur le parvis de la salle des fêtes) par les opposants coïncide d'ailleurs avec une permanence du commissaire enquêteur à la mairie de Boën-sur-Lignon.

Le trafic poids lourd en question

Le maire de Boën-sur-Lignon assure que la modification du plan local d'urbanisme est indépendante du projet de centrale à bitume. "La création de ce deuxième accès a pour vocation de dégager tout le flux poids lourd de toutes les entreprises présentes actuellement [dans la ZAC] et celles à venir; ce flux de poids lourds qui aujourd'hui passe devant l'hôpital et la cité scolaire, et là on se mobilise contre ça... là-dessus je ne comprends pas", commente Pierre-Jean Rochette.

Le maire estime que la ZAC a été mal conçue et que d'autres accès auraient dus être pensés dès sa création. Cet argument est partagé par Loire Forez agglomération et le Département de la Loire. Selon les collectivités, ce réaménagement était donc nécessaire. Il n'a "absolument pas de lien avec l'installation de la centrale", affirme Pierre-Jean Rochette.

Les organisateurs de la manifestation estiment eux qu'il n'y a aucune raison de modifier l'accès à la zone d'activités de Champbayard car le trafic poids lourd actuel serait minime : un poids lourd toutes les quatre heures en journée en semaine selon leur comptage. Même avec l'implantation de la centrale à bitume, ce trafic resterait limité d'après eux. L'enquête publique est ouverte jusqu'au 23 mars