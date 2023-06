"Boire ou gaspiller, il faut choisir" : des associations environnementales alertent sur "nos usages en eau"

Plusieurs associations environnementales alertent ce lundi sur nos usages de l'eau, dans une tribune publiée sur franceinfo.fr , à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement. Dans cette tribune intitulée "Boire ou gaspiller, il faut choisir", Alternatiba, Attac, Greenpeace France, Oxfam France ou encore la Ligue des droits de l’homme soulignent que "dans un monde qui se réchauffe et qui fait partout face à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et intenses , les enjeux de disponibilité et d’accès à l’eau par toutes et tous deviennent aussi cruciaux qu’actuels".

Ces enjeux posent la question de la "juste répartition" de l'eau, "entre besoins essentiels pour tou-tes et usages superficiels d’une minorité", insistent les associations, qui appellent à choisir entre "l’arrosage de golfs et le fonctionnement de complexes hôteliers avec piscines et spas" et "les potagers des particulier-ères" ou entre "des stations de lavage de voitures individuelles" et "des fontaines rafraîchissantes pour tou-tes pendant les épisodes de canicule".

Le modèle d'agriculture en question

"Plus globalement, souhaitons-nous continuer à privilégier un modèle d’agriculture intensive et destructrice, entre prélèvements excessifs et méga-bassines, au détriment d’une agriculture paysanne, nourricière et économe en eau ?", questionne la tribune.

Elle enjoint les pouvoirs publics à "prendre la mesure de l'urgence" en décidant d'une "politique ambitieuse permettant une répartition juste et soutenable de la ressource en eau" et exige "qu’aucune dérogation aux restrictions d’usages de l’eau ne soit plus accordée pour des usages non essentiels ou ne permettant pas de nourrir directement les populations".

"Les dérogations aux restrictions pour des usages non essentiels ou polluants ne sont pas acceptables", estiment les signataires qui demandent de "placer l’intérêt général devant celui des classes privilégiées et des secteurs économiques polluants".

Les signataires de la tribune "Boire ou gaspiller, il faut choisir" : Alternatiba, ANV-COP21, Attac, Dernière Rénovation, Escape Jobs, Greenpeace France, Jour de la Terre France, Ligue des droits de l’homme, Nous sommes vivants, Oxfam France, Zero Waste France.