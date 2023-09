Bois-Guillaume : Les "vendanges des voisins" ont été réalisées dans les jardins autour du Mont Fortin

L'association In Vigno Méritas a organisé ce dimanche ses "vendanges des voisins" autour du Mont-Fortin, sur les hauteurs de Bois-Guillaume près de Rouen. Cette association a planté 1431 pieds de vignes sur un terrain privé du Mont-Fortin en 2016, les premières récoltes ont eu lieu en 2019 pour cette parcelle, avec des cépages blanc (du Solaris, du Gewurztraminer et du Bacchus). Et depuis 2017, elle produit également du vin avec les vignes qui poussent dans les jardins et sur les maisons des voisins du Mont Fortin, qui étaient déjà plantées depuis longtemps.

ⓘ Publicité

loading

loading

L'année dernière, entre la cuvée du Mont Fortin, et la cuvée des voisins, l'association a pu remplir 600 bouteilles de 50 centilitres de vin, distribuées aux 80 adhérents de l'association, aux voisins, et à la société Saint-Vincent de Paul.

280 kilos de raisins ont été récoltés dans les jardins des voisins du Mont Fortin à Bois-Guillaume. © Radio France - Charlotte Coutard

Cette année, 280 kilos de raisins ont été récoltés sur la parcelle du Mont Fortin pour produire du vin blanc (40% de moins que l'année dernière). Et 280 kilos de raisins ont également été récoltés dans les jardins des voisins. De quoi produire au total 200 litres de vin blanc sec, 60 litres de vin blanc moelleux, et un peu de rouge.