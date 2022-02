Bois-Guillaume : "un poumon vert" va sortir de terre d'ici quelques années

La commune de Bois-Guillaume veut créer un poumon vert. Elle a proposé une opération la semaine dernière à ses habitants, planter 1.500 arbres sur environ 500 m² de terrain dans le quartier des Bocquets. Avec en partenaire la société Bee Forest.

Respirer un peu plus

Plusieurs dizaines d'enfants ont participé à cette opération. L'objectif est de faire descendre les températures lorsqu'il y a des îlots de chaleur, et donc, a contrario, créer des îlots de fraîcheur dans la cité. "Si on veut protéger notre nature, notre planète, il faut apprendre à l'aimer", explique Mathieu Verspieren, le fondateur de Bee Forest.

"Le projet s'inscrit dans notre politique publique de végétalisation et de renaturation des milieux urbains de la ville. Une raison esthétique déjà. Plus sympa de planter des arbres que du béton. Et puis pour une raison écologique et de biodiversité. Il faut anticiper les conséquences du réchauffement climatique en milieu urbain", explique Théo Perez, le maire de la ville.