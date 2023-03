"Bon voyage bonhomme" : Kantaji, le tigre blanc du zoo d'Amnéville, est mort

C'est toujours une nouvelle difficile à annoncer pour les parcs zoologiques. Le zoo d'Amnéville indique, jeudi 2 mars, que son mâle tigre blanc Kantaji est décédé, à l'âge de 15 ans. Depuis plus d'un an, le félin était soigné pour des problèmes d'arthrose, causés par sa vieillesse. Le zoo précise que son état s'était dégradé ces dernières semaines et qu'il se déplaçait très difficilement. "Bon voyage bonhomme. Nos pensées sont dirigées vers ses soigneurs pour qui il laisse un grand vide", dit le parc sur son compte Facebook.

ⓘ Publicité

Kantaji était arrivé au zoo d'Amnéville le 17 mai 2008, après avoir vécu ses premiers mois au zoo d'Elmvale, au Canada. Il était notamment le père de trois tigres blancs nés en janvier 2020, un événement rarissime.