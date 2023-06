Bonifaziu, seule commune de Corse à réutiliser ses eaux usées

"Pour la réutilisation des eaux usées traitées sur le littoral méditerranéen", c'est le thème de rencontres organisées depuis ce mardi à Bonifacio, en présence de spécialistes du sujet et de décideurs publics. Des rencontres qui s'achèvent ce mercredi avec la mise en perspective d'une initiative exemplaire, en la matière, portée par la cité des falaises. Celle en l'occurrence d'une station d'épuration innovante dont l'activité se heurte toutefois aux normes nationales.

ⓘ Publicité

Un procédé innovant

Bonifaziu est la seule commune de Corse équipée d'une station membranaire d'épuration ; il en existe seulement 80 en France. Avec ce procédé innovant, le territoire parvient à traiter, chaque année, 240 000 mètres cubes d'eaux usées dont 100 000 sont destinés, en produit fini, à l'arrosage du golf de Sperone, mais face aux normes en vigueur difficile d'envisager d'autres usages, comme l'explique Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifaziu : « Les contraintes en France font qu’il est difficile d'avoir d'autres usages que l'arrosage aujourd’hui du Golf. Nous espérons pouvoir laver nos rues, mais pour vous dire, le comble de l'absurdité, c'est que par exemple à Bonifacio, je n'ai même pas le droit d'utiliser cette eau qui est épurée à 99,9% pour récurer les conduites d'eau sale. »

La municipalité qui consomme 840 000 mètres cubes d'eau par an, a mis en place une étude d'opportunité, qui a été présentée ce mardi lors des rencontres autour de la réutilisation des eaux usées traitées sur le littoral méditerranéen.

Adapter la norme

Alors qu'un plan de sobriété sur l'eau a été présenté fin mars par le Président de la République, il s'agit d'une situation paradoxale qui renvoie à la question de l'autonomie selon Gilles Giovannangeli, le président de l'Office d'équipements hydrauliques de la Corse : « Sur un sujet comme ça nous on pense qu’on doit pouvoir être demain dans une Corse autonome, en capacité d'établir nos normes sur une ligne plus méditerranéenne qui permettrait le développement de cette technologie qui est aujourd'hui freinée beaucoup par cette question de normes. Pour être clair, c'est difficile aujourd'hui avec de l’eau réutilisée de faire de l'irrigation agricole. »

Le taux de réutilisation estimé des eaux usées en France est inférieur à 1%. A titre indicatif, il est de 9% en Italie, 13% en Espagne, et près de 100% en Israël