Bonne nouvelle pour les canaux du Vaucluse, le lac de Serre-Ponçon est presque plein

Et la pluie fut. Les orages de ces derniers jours qui ont touché tout le quart sud-est couplés à la fonte des neiges ont permis de remonter le niveau du lac de Serre-Ponçon. C'est une excellente nouvelle pour les professionnels du tourisme dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes mais aussi pour nous dans le Vaucluse car le lac de Serre-Ponçon sert de réserve d'eau à la Durance et aux canaux.

ⓘ Publicité

Un soulagement

"On a dépassé les 777 mètres. C'est trois mètres seulement sous le niveau maximum que peut atteindre le lac et on est deux mètres au-dessus de la côte touristique", explique Christian Doddoli, le directeur technique du syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance. "L'année dernière au même moment le lac de Serre-Ponçon n'était pas du tout au niveau où il est aujourd'hui", ajoute Mélanie Richard, adjointe de direction du canal de Carpentras.

Les pluies des derniers jours permettent même au canal de s'alimenter sur le débit naturel de la Durance, et de ne pas utiliser la réserve du barrage, ce qui n'était pas le cas l'année dernière au mois de juin. Christian Doddoli envisage aussi un été plus serein car les contraintes ne seront pas aussi serrées pour irriguer les agriculteurs.

"Les agriculteurs alimentés par la Durance ont très peu de chance d'avoir des contraintes dans l'été. Par contre dans toute la partie du Vaucluse qui n'est pas sécurisée par cette eau, la situation risque d'être moins bonne car le déficit de pluie est tellement important que même s'il pleut pas mal en ce moment, ce n'est pas suffisant pour combler quasiment deux ans de déficit de pluie", explique-t-il.

Mélanie Richard précise aussi que même si le niveau du lac est haut, la quantité d'eau allouée aux canaux d'irrigation de la Basse Durance n'augmente pas. "On a 200 millions de mètres cube entre le 1er juillet et le 30 septembre. Pas une goutte de plus." Ça veut dire qu'il faut continuer à utiliser l'eau de manière raisonnable.