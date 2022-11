Bordeaux : découvrez les nouvelles consignes de tri pour votre poubelle propre sur la métropole

Si vous habitez dans la métropole bordelaise, ne soyez pas surpris si dans les prochains jours vous découvrez un nouveau sticker jaune sur votre poubelle propre. Bordeaux Métropole, en coopération avec l'entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques Citéo, va poser à partir de ce mercredi près de 250 000 autocollants sur celles-ci pour vous informer des nouvelles consignes de tri qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2023. L'agglomération a en effet investi plus de 35 millions d'euros pour agrandir et surtout, moderniser son centre de tri de Bègles. Un agrandissement de 9 000m² qui va permettre de recycler jusqu'à 65 000 tonnes de déchets par an (au lieu de 50.000 tonnes aujourd'hui).

Les nouvelles consignes pour le tri de la poubelle propre © Radio France - Clément Carpentier

L'objectif de ces nouvelles consignes est de simplifier le geste de tri pour les habitants. Aujourd'hui, tous nos papiers et cartons finissent dans la poubelle propre mais pour les autres emballages, il fallait faire un petit tri. A partir du 1er janvier, plus besoin ! Tous les emballages en plastique et en métal iront aussi dans cette poubelle. Par exemple, on pourra y mettre les barquettes, les pots ou les films plastiques. Pom'potes, yaourts, tube de dentifrice, plaquette de médicaments, capsule de bière ou de café... Tout ça ira désormais aussi directement dans la poubelle propre.

Les nouveaux emballages que l'on pourra mettre dans la poubelle propre à partir de 2023 © Radio France - Clément Carpentier

Le but de ce nouveau tri est de récupérer trois kilos de déchets en plus par habitant et par an. Au total, ce sont 2 700 tonnes déchets sur la métropole qui sortiront de la poubelle noir pour désormais être recyclés avec cet objectif à long terme : réduire de 15% par an et par habitant les déchets ménagers d'ici 2030 par rapport à 2010. Enfin, dans les prochains mois, vos couvercles de poubelles vertes seront aussi remplacés par des couvercles jaunes par Bordeaux Métropole pour se mettre en conformité avec le code couleur adopté au niveau européen.