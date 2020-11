Bordeaux : la Métropole veut planter un million d'arbres d'ici une dizaine d'années

La Métropole de Bordeaux passe la seconde dans la végétalisation de ses 28 communes. Elle annonce la plantation d'un million d'arbres, un projet auquel elle prévoit d'allouer deux millions d'euros par an et qui concernant autant l'espace public que le jardin particulier des citoyens. Ce lundi matin, une centaine d'agents de la métropole ont lancé ce projet en commençant à planter des arbres sur un terrain d'un hectare où 29 000 arbres vont être enracinés à terme.

"Là, c'est une belle ambition que nous avons" indique Alain Anziani, le président de Bordeaux-Métropole qui précise qu'il faudra plus de six ans pour la réaliser.

Alain Anziani a réunit certains élus pour lancer ce plan de planter un millions d'arbres sur la métropole de Bordeaux. © Radio France - Yvan Plantey

Planter aussi chez les habitants

"On ne peut pas planter que sur les terrains publics qui ne représentent que 5% de la Métropole" relève-t-il. Il appelle les entreprises à suivre ce mouvement mais aussi les habitants des 28 communes de la métropole et envisage même de donner des plants aux habitants pour qu'ils en plantent chez eux. "Dans toutes les communes de la métropole, à commencer par la mienne, Mérignac, on voit bien qu'il y a des voiries trop minérales et des endroits qui sont dominés par l'asphalte et le bitume", pointe-t-il.