Bordeaux : la qualité de l'air s'est améliorée autour des boulevards à une voie, selon une étude

Les « coronapistes », mises en place à la sortie du premier confinement, ont été pérennisées un an plus tard.

Sur le boulevard du Président-Wilson, à Bordeaux, les marquages blancs de la nouvelle voie pour vélos et bus laissent encore dépasser des traces jaunes, du temps où elle était provisoire. Ces nouveaux aménagements, baptisés "coronapistes", ont été mis en place après le premier confinement en mai 2020, puis pérennisés un an plus tard.L'observatoire de la qualité de l'air Atmo Nouvelle-Aquitaine tire un premier bilan de l'impact de ces boulevards à une voie sur la pollution. Selon cette étude, tous les polluants sont en baisse de 2 à 14% autour des boulevards pour l'année 2020, sans tenir compte de la baisse de circulation due au confinement. Cela concerne à la fois le dioxyde d'azote émis par les pots d'échappement et les particules fines qui en résultent.

L'étude n'est pas basée sur des relevés de terrain mais sur des modélisations réalisées par les logiciels d'Atmo, sur une zone allant de Bordeaux-Lac jusqu'au quai rive gauche, au sud. C'est en grande partie la baisse de la circulation (entre 12 et 28%), grâce à cette réduction des voies réservées aux voitures, qui a eu un impact "globalement positif sur la qualité de l'air respiré". "Par contre, on a aussi observé une augmentation sur des axes aux alentours, puisqu'il a pu y avoir des reports de trafic et un déplacement de la pollution", explique Benoit Duval, ingénieur chez Atmo Nouvelle-Aquitaine.

Si on regarde au global, on se rend compte que cette action de réservation d'une voie pour les bus et les cyclistes a un impact général positif. - Benoit Duval, ingénieur chez Atmo Nouvelle-Aquitaine

"À partir du moment où l'on réduit un axe routier en nombre de véhicules qui passent, on va fortement réduire la pollution à cet endroit", continue l'ingénieur. "Surtout que l'axe des boulevards est un endroit très passant, donc forcément on s'attendait à ce qu'il y ait une baisse de la population exposée." D'ailleurs, toujours selon l'étude d'Atmo, près d'un habitant sur deux aux alentours des boulevards a vu sa qualité de l'air s'améliorer grâce aux aménagements de l'an dernier.

Un ressenti différent pour les habitants

Des conséquences positives que peu d'usagers ou de riverains des boulevards ont ressenti. Quand Anne, qui habite ici depuis dix ans, prend connaissance de cette étude sur la baisse de la pollution, cela la "fait rire". "Je suis un peu surprise", continue-t-elle. "Il y a sans arrêt des voitures devant la maison, elles stagnent sans pouvoir circuler. Donc ça fait des bouchons..." "En voiture, on n'a pas l'impression qu'il y a moins de pollution", confirme Muriel, qui vient de se garer. Et pourtant, selon Atmo Nouvelle-Aquitaine, ces bouchons sont trompeurs. "Cet aspect-là a été pris en compte mais ce qui est prépondérant, c'est surtout le fait de réduire le nombre de véhicules qui passent sur un axe", détaille Benoit Duval.

Certains riverains ont eux remarqué une différence depuis la mise à disposition de l'une des deux voies pour les bus et vélos. "Il y a moins cette poussière noire qu'on avait sur les meubles auparavant", admet Caroline. "Et à vélo, il n'y a pas commune mesure. On ne respire pas tout à fait comme dans le centre-ville mais on sent que l'air est plus propre." L'observatoire de la qualité de l'air dans la région a aussi réalisé une modélisation en imaginant cette voie réservée aux bus et vélos sur l'intégralité des boulevards. Dans ce cas précis, les diminutions des polluants pourraient monter jusqu'à 10%.