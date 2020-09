Bordeaux : le festival Climax annulé, victime du coronavirus

Si de nombreux festivals avaient renoncé à tenir leur édition 2020 depuis plusieurs semaines déjà, ce n'était pas le cas des organisateurs de Climax, le festival consacré à l'éco-mobilisation. En ce début de semaine, ils avaient même fait parvenir aux journalistes l'invitation pour la conférence de presse d'ouverture jeudi. Mais, ce mardi, à deux jours seulement du début des table-rondes, ils ont décidé de jeter l'éponge, vaincus par les contraintes sanitaires liées à la reprise de l'épidémie de Covid-19. Ils ont donc publié un communiqué pour expliquer leur renoncement.

Le texte du communiqué :

"C’est un véritable crève-cœur de faire cette annonce et surtout de l’écrire. Depuis 5 ans, nous déployons toute notre énergie pour vous proposer un événement qui suscite la curiosité et l’engagement. Un événement pour fêter la vie et l’urgence de la protéger. Un événement pour montrer encore et sans relâche qu’un autre modèle de société, plus fraternel, plus respectueux du vivant, est non seulement possible mais surtout nécessaire ! Cette année encore nos équipes ont travaillé sans relâche pour monter un programme à la hauteur de ces enjeux. Nous l’avons imaginé en prenant en compte les gestes barrières et les distanciations sociales requises par les autorités, ce qui nous avait déjà contraint à renoncer à toute célébration festive. Malgré tous ces efforts, les difficultés liées au contexte sanitaire ont continué de s’accumuler ces derniers jours jusqu’à devenir infranchissables désormais. La transmission exponentielle du virus, la difficulté pour certains à se déplacer provoquant de nouvelles annulations et enfin la fragilité de notre modèle économique ne nous permettent plus d’engager le festival dans des conditions acceptables."