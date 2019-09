Bordeaux : "le président Bolsonaro est responsable d'un crime contre l'humanité" estime Nicolas Hulot au festival Climax

Bordeaux, France

France Bleu Gironde : c'est la première fois que vous vous exprimez sur les incendies en Amazonie et la politique de déforestation du président brésilien Bolsonaro. Que vous inspire la situation et la prise de position d'Emmanuel Macron sur ce sujet ?

Nicolas Hulot : Les réponses de Bolsonaro, elles se passent de commentaires tellement elles sont minables. Je trouve que l'attitude du président Macron a été à la hauteur. Il fallait sortir de la diplomatie molle et quand il a traité le président brésilien de menteur, il n'a fait que dire la vérité. Quand on menace ou quand on agit pour détruire la forêt amazonienne on est complice d'un crime contre l'humanité. Je pense également que la cour pénale internationale devrait se saisir de ces sujets.

En France le gouvernement propose une distance de sécurité de 5 à 10 mètres autour des zones d'épandage de pesticide. Cette distance est suffisante selon vous ?

Je crois qu'il faut voir ça au cas par cas. Il y a probablement des jours et des situations où le vent est dans le bon sens et c'est suffisant. Mais d'imposer une distance aussi rigide cela paraît quand même dérisoire. Il faut laisser la possibilité aux maires de déterminer localement ces distances. On peut aussi imaginer qu'à certaines périodes de grands vents on doit interdire les épandages. 5 à 10 mètres systématiquement, cela ne me semble pas adapté aux réalités du terrain.

Ici à Bordeaux la campagne des municipales s'annonce très "écolo". Vous pensez que c'est sincère ou juste du "greenwashing" ?

Non je pense qu'il y a une part de sincérité mais il ne faut pas aborder ces questions uniquement au moment des élections. L'écologie c'est la grande affaire du siècle. Il ne faut pas que ça soit juste une confrontation politique opportuniste. Il faut additionner les intelligences.