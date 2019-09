[PHOTOS] A Bordeaux, les jeunes sont "plus chauds que le climat"

Un peu moins d'un millier de jeunes ont manifesté à Bordeaux pour lutter contre le réchauffement climatique et dénoncer l'inaction du gouvernement.

Bordeaux, France

De nombreuses villes en France et dans le monde ont marché pour le climat ce vendredi. A Bordeaux, près de 1.000 collégiens, lycéens et étudiants ont séché les cours et arpenté les rues pour dénoncer l'inaction du gouvernement face au réchauffement climatique. En mars dernier, un premier rassemblement à Bordeaux avait mobilisé 2.000 personnes.

Les jeunes manifestants sont partis de la place de la Victoire puis ont rejoint la gare Saint-Jean, les quais et la place Pey Berland où ils se sont allongés sur le sol. Le cortège était encadré par les forces de l'ordre.

La police encadre la manifestation des jeunes pour le climat, à Bordeaux. © Radio France - Louise Buyens

Place Pey Berland, les jeunes se sont allongés sur le sol. © Radio France - Amaëlle Brignoli

Cette mobilisation a lieu trois jours avant un sommet exceptionnel de l'ONU sur le climat, ce lundi. La jeune militante suédoise Greta Thunberg y est notamment attendue. Dans la rue, les manifestants la voient comme un modèle à suivre.

J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus crédible auprès des gouvernements." - Gwénola, élève en 1ère au lycée Jean Moulin de Bordeaux.

Les jeunes grévistes ne veulent rien lâcher et espèrent toujours se faire entendre du gouvernement. "Le gouvernement continue de vivre comme si n'étions pas en train de vivre la 6e extinction de masse, comme si l'effondrement n'allait pas avoir lieu, comme si nous n'avions pas des pics de températures extrêmes, comme si nos futurs n'étaient pas en danger", explique le collectif Youth for Climate de Bordeaux.

Gwénola (au centre) et ses amis manifestent pour "montrer aux gens [qu'ils n'ont] pas oublié le message". © Radio France - Louise Buyens

Les manifestants défendent l'environnement. © Radio France - Louise Buyens

Une autre marche pour le climat est organisée ce samedi 21 septembre à Bordeaux. Le rendez-vous est donné à 13h30 sur le miroir d'eau.