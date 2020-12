Bordeaux Métropole va reprendre la main sur la gestion de l'eau en 2023

L'eau des habitants de la métropole de Bordeaux sera bientôt gérée par les pouvoirs publics. Le conseil de Bordeaux Métropole a voté à l'unanimité, ce 18 décembre, la création d'une régie publique de gestion de l'eau. Elle doit remplacer à partir du 1er janvier 2023 l'actuel gestionnaire, Suez.

"Une satisfaction et une fierté" pour l'écologiste Sylvie Cassou-Schotte, vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge de l'eau et de l'assainissement. "L'eau, c'est une ressource naturelle vitale mais qui peut se faire de plus en plus rare. On a un dérèglement climatique qui nous oblige à avoir une pleine maîtrise de notre politique de l'eau. Cela signifie avoir la gestion pleine et entière de l'exploitation, de la distribution et de la maintenance," explique l'élue.

Vers une tarification progressive ?

Lors du vote sur la création de cette régie publique de distribution de l'eau, seul le groupe d'élus d'opposition Métropole commune(s) s'est abstenu. Kévin Subrenat, maire d'Ambès, affirme que "nous ne sommes pas contre la régie mais on ne connaît pas le tarif, on ne connaît pas les techniques qui vont être employées et comment vont être gérés les salariés." Lui et deux autres élus de Métropole commune(s) vont toutefois siéger au conseil d'administration.

Bordeaux Métropole espère, grâce à l'installation de cette régie, pouvoir mettre en place une tarification progressive pour les habitants. L'eau "de la carafe et l'eau de la piscine" ne peuvent pas avoir le même prix, estime Alain Anziani, président de la métropole bordelaise.

D'ici à son installation, le 1er janvier 2023, Suez continuera de fournir en eau la métropole bordelaise. Un avenant au contrat du fournisseur a également été voté ce 18 décembre au conseil de Bordeaux Métropole.