Bordeaux : un système innovant pour lutter contre la chaleur dans les cours d'écoles

Un nouveau système de rafraîchissement, via des pavés évaporatifs, des cours d'école va être mis en place dès 2020 dans les écoles élémentaires maternelles et les crèches bordelaises.

Bordeaux, France

À quelques mois des élections municipales, Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, veut montrer qu'il est en pointe sur les questions environnementales et a présenté un programme de végétalisation et de rafraîchissement qui sera implanté dans toutes les cours d'écoles maternelles, élémentaires et les crèches de Bordeaux pour lutter contre la chaleur.

Un sol rafraîchissant

Les écoles mitoyennes maternelle et élémentaire Sousa Mendes, dans le quartier Bordeaux Maritime, sont les premières à bénéficier de ce dispositif. Pour l'instant deux arbres ont été plantés (d'autres sont à venir) et dans le courant 2020, des pavés évaporatifs et rafraîchissants seront également installés sur le sol des deux cours. Concrètement, l'eau de pluie sera récupérée, dépolluée et stockée dans un réservoir placé sous la cour. En cas de températures élevées, les pavés poreux permettront de faire évaporer l'eau qui rafraîchira l'air ambiant.

La technique innovante a été mise en place par la Sabom, la société d'assainissement de Bordeaux Métropole.

Comment fonctionnent les pavés rafraîchissants ? Didier Brunet, directeur de la Sabom. Copier

Cette installation est une première à Bordeaux mais elle a fait ses preuves à Toulouse et à Nice, où ces pavés ont permis de perdre jusqu'à sept degrés en période de grosse chaleur.

Le projet a coûté 200.000 euros, un investissement nécessaire même si les écoles sont fermées en été car "avec le changement climatique, il y a de plus en plus d'épisodes de fortes chaleur, voire de canicules, en juin ou en septembre", justifie la mairie.

Toutes les écoles bordelaises seront végétalisées et/ou équipées de pavés rafraîchissants, si les conditions techniques sont réunies, d'ici cinq à dix ans.