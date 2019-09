Bordeaux : Véolia décroche le contrat de traitement et de valorisation des déchets

Bordeaux, France

C'est un juteux contrat que vient de remporter Véolia à Bordeaux: celui de la valorisation et du traitement des déchets des 770 000 habitants de la métropole. Il a été signé ce jeudi pour un montant de 400 millions d'euros pour une durée de 7 ans.

Le PDG de Véolia ( à gauche) et Parick Bobet, le président de la Métropole (au centre) ont signé le nouveau contrat ce jeudi © Radio France - Florence Pérusin

Des poubelles triées par des robots

L'entreprise, qui avait déjà raflé l'année dernière le contrat d'assainissement sur la métropole, sera donc également chargée de traiter les déchets et de gérer les unités de valorisation de Bègles et de Cenon ainsi que le centre de tri. Pour ce faire et compte tenu de l'augmentation exponentielle du nombre d'habitants sur le territoire de la métropole, Véolia prévoit de réaménager, d'agrandir, et d'automatiser le centre de tri de Bègles.

"Ce sont désormais des robots capables de reconnaitre les déchets qui les trieront sur les tapis roulants" Antoine Frérot, le PDG de Véolia

Une meilleure valorisation

Le recyclage sera donc plus efficace promet Véolia, mais la valorisation des déchets non recyclés elle aussi. Les unités de Bègles et Cenon seront capables de transformer ces déchets en énergie, et permettront de couvrir les besoins de 34 000 foyers pour le chauffage et 100 000 pour l'électricité.

Mais ce qui a réellement fait la différence pour Patrick Bobet, le président de Bordeaux Métropole, c'est le prix. " Véolia nous a proposé un contrat de 16 millions d'euros moins cher que son concurrent, et pour une délégation de service public, cela nous a apparu comme un critère déterminant" confie-t-il.

Le nouveau contrat entre en vigueur le 20 février 2020 pour une durée de 7 ans.