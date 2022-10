Loire-Atlantique : les oiseaux migrateurs sont de moins en moins nombreux

Les oiseaux migrateurs sont de moins en moins nombreux à venir se poser en Loire-Atlantique. Que ce soit sur le lac de Grand-Lieu ou dans l'Estuaire de la Loire, la situation est la même. "Pour certaines espèces, le nombre d'oiseaux a baissé de 40 à 45% au cours de ces dix dernières années" constate Hubert Dugué, ornithologue à l'ACROLA (Association pour la Connaissance et la Recherche Ornithologique en Loire-Atlantique). Hubert Dugué fait ce constat, à l'occasion de la rencontre EURING (European Union for Bird Ringing) réunissant 60 scientifiques de 30 nationalités, à la Maison du Lac de Grand-Lieu, à Bouaye en Loire-Atlantique.

60 scientifiques, venus de 30 pays, réunis à la Maison du Lac de Grand-Lieu. © Radio France - Bertrand Pidance

La faute de l'homme

Selon Hubert Dugué ornithologue à ACROLA : "Le problème aujourd'hui est que, depuis une 50 aine d année, les hommes ont grignoté les marais pour l'urbanisation ou l industrie . 70% des zones humides européennes, françaises, en Loire-Atlantique ont disparu".

Un Atlas international des migrations

EURING publie aujourd'hui pour la première fois dans le monde un Atlas en ligne de la migration des oiseaux, entre l'Europe et l'Afrique, où tout le monde peut constater si les espèces ont changé de voies de migrations et si les causes mortalité ont changé en fonction des changements climatiques. Le constat aujourd'hui est que les espèces qui vont passer l'hiver en Afrique, ont du mal à changer leur voies et leurs dates de migrations et continuent à faire des voyages très longs, même si le climat se réchauffe. En revanche, les espèces qui migrent au sein de l'Europe, et qui avaient tendance à aller jusqu'en Afrique du Nord, ont maintenant tendance à rester en France, en Italie et vont migrer moins loin.