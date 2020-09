Bouches-du-Rhône : le masque devient obligatoire dans toutes les communes

Le masque devient obligatoire partout, dans les rues, dans toutes les villes des Bouches-du-Rhône. Une décision de la préfecture ce samedi, pour une large plage horaire : de 6 heures à 2 heures du matin. Cela concerne l'ensemble des zones "urbanisées ou agglomérées", soit la "partie de la commune délimitée par des panneaux de localisation annonçant l'entrée et la sortie d'agglomération", précise la préfecture. Jusqu’à maintenant, seul Marseille et les villes les plus fréquentées étaient concernées.

Ces mesures s'appliquent jusqu'au 30 septembre, et ont été prises en concertation avec l'Agence régionale de santé (ARS), assure la préfecture dans un communiqué, prenant en compte que "le virus circule toujours activement dans le département des Bouches-du-Rhône". "Il convient, en effet, d'éviter une dégradation de la situation conduisant à une progressive saturation des capacités d'accueil hospitalières", a expliqué la préfecture.